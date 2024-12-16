Россиянам посоветовали самую вкусную и полезную рыбу для новогоднего стола

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Приближаются новогодние праздники. Россиянам хочется порадовать себя и своих близких вкусными и полезными блюдами. И, как правило, ни один праздничный стол не обходится без рыбы, которая является не только изысканным деликатесом, но и обеспечивает организм полноценным белком и жирными кислотами.
Директор департамента исследований рост качества, кандидат технических наук Лилия Котельникова в беседе с «Радио 1» заявила, что в качестве закусок на праздничных столах должна быть технологически приготовленная рыба.
Хорошим примером вкусной и минимально обработанной рыбы эксперт назвала кисловато-соленую красную рыбу.
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«Это может быть слабосоленая рыба: ломтиках, тушками, кусками. Это может быть рыба холодного или горячего копчения — здесь все зависит от вкусовых предпочтений. Главное, чтобы было бездымовое копчение, потому что использования дыма вредно для организма: там содержатся канцерогенные вещества», — сказала она.
Хорошим примером вкусной и минимально обработанной рыбы эксперт назвала кисловато-соленую красную рыбу.
«Чуть подсолили, чуть подержали, и она уже сама по себе вкусная. Продаваться может и в вакуумной упаковке, и в обычной. Но лучше хранится эта продукция в вакууме: без доступа кислорода развитие различной микрофлоры происходит медленнее», — рассказала Котельникова.
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Анастасия Бондарева