Врач назвала продукты, вызывающие скрытое ожирение

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Скрытая форма ожирения появляется из-за избытка инсулина в крови. Однако исправить ситуацию можно с помощью питания. Для этого необходимо сократить количество употребляемых легкоусвояемых углеводов. Подробнее об этом рассказала рассказала врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина.
Скрытое ожирение – это состояние, когда у человека не видно лишнего жира, однако вес не соответствует норме. В этом случае жир находится вокруг внутренних органов.
По ее словам, убрать избыток инсулина можно с помощью пищи. Для этого необходимо максимально ограничить употребление продуктов с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов. К ним относятся бананы, виноград, изюм, сахар, мед, выпечка и все изделия из белой муки, картофель, соки и сладкие газированные напитки.
Самым низким ГИ обладают огурцы, помидоры, капуста, перец, репа, сырая морковь, перловая крупа, макароны из цельнозерновой пшеницы, молочные продукты, чернослив, курага, инжир, яблоки, цитрусовые, ягоды и горький шоколад.
При этом мясо, рыба и морепродукты, яйца, твердые сыры и вовсе не содержат углеводов.
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«Висцеральное ожирение — гормональное. Инсулин, обладающий анаболическим действием, стимулирует увеличение жировой ткани и, что самое обидное, препятствует ее расщеплению. Если для жира в области бедер или ягодиц достаточно ограничение калорийности питания, то с висцеральным жиром это не пройдет: пока в крови присутствует избыток инсулина, жир расщепляться не будет», – пояснила Таныгина в интервью «Газете.Ru».
По ее словам, убрать избыток инсулина можно с помощью пищи. Для этого необходимо максимально ограничить употребление продуктов с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов. К ним относятся бананы, виноград, изюм, сахар, мед, выпечка и все изделия из белой муки, картофель, соки и сладкие газированные напитки.
Самым низким ГИ обладают огурцы, помидоры, капуста, перец, репа, сырая морковь, перловая крупа, макароны из цельнозерновой пшеницы, молочные продукты, чернослив, курага, инжир, яблоки, цитрусовые, ягоды и горький шоколад.
При этом мясо, рыба и морепродукты, яйца, твердые сыры и вовсе не содержат углеводов.
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Элина Позднякова