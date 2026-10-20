Татарстанцам объяснили, когда НДФЛ включают в налоговое уведомление

20 октября 2026, 17:39

Налоговик Арикова: НДФЛ придется доплатить с вкладов, выигрышей и сверхдоходов

Фото: istockphoto / mizar_21984

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) может появиться в налоговом уведомлении, если гражданин получил проценты по банковским вкладам, выиграл в казино или зале игровых автоматов либо должен доплатить налог с учётом совокупного дохода. Уведомление также направляют в ряде случаев, когда налоговый агент не удержал НДФЛ или налогоплательщик превысил установленные лимиты налоговых вычетов.