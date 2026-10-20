Татарстанцам объяснили, когда НДФЛ включают в налоговое уведомление
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) может появиться в налоговом уведомлении, если гражданин получил проценты по банковским вкладам, выиграл в казино или зале игровых автоматов либо должен доплатить налог с учётом совокупного дохода. Уведомление также направляют в ряде случаев, когда налоговый агент не удержал НДФЛ или налогоплательщик превысил установленные лимиты налоговых вычетов.
Об этом на вебинаре в «Татар-информе» рассказала начальник отдела камерального контроля НДФЛ и страховых взносов УФНС России по Татарстану Гузяль Арикова.
С 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ. Для основной группы доходов предусмотрены ставки от 13% до 22% в зависимости от размера налоговой базы. Например, ставка составляет 13% при доходе до 2,4 млн рублей в год, а с суммы свыше 50 млн рублей применяется ставка 22%.
К основной группе относятся зарплата, выплаты по гражданско-правовым договорам, доходы от сдачи недвижимости в аренду и больничные. Для некоторых других доходов, включая проценты по банковским вкладам, продажу имущества, дивиденды и операции с ценными бумагами, действуют ставки 13% и 15%.
НДФЛ также могут включить в уведомление, если совокупный годовой доход превысил установленные пороги, стандартный налоговый вычет предоставили в большем размере или сумма определённых инвестиционных вычетов и вычетов на долгосрочные сбережения превысила допустимый лимит.
По данным Ариковой, налог на доходы по банковским вкладам за 2025 год вырос в 1,7 раза и составил 12 млрд рублей. НДФЛ, указанный в налоговом уведомлении за 2025 год, необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года.
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