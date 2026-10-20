В Татарстане тестируют приборы для отпугивания диких зверей на трассах
В Татарстане устанавливают приборы для отпугивания диких животных и ограждения, чтобы они не выбегали на автотрассы. Об этом «Татар-информу» рассказали в Госкомитете РТ по биоресурсам.
На автодорогах Соболеково в Нижнекамском районе и Аксубаево — Нурлат в Нурлатском районе в тестовом режиме работают акустические приборы «Чистон-АОЖ». Эти устройства предназначены для отпугивания диких животных и предотвращения их выхода на проезжую часть.
Заместитель председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров заявил, что при строительстве трассы М-12 были установлены три биоперехода тоннельного типа и семь биопереходов в виде ландшафтных мостов и мостовых переходов. Ежегодно в местах с высокой концентрацией дорожно-транспортных происшествий совместно с ГИБДД устанавливаются дополнительные дорожные знаки «Дикие животные».
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