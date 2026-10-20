В Татарстане тестируют приборы для отпугивания диких зверей на трассах

20 октября 2026, 17:28

Фото: iStock/Evgeny Zhigalov

В Татарстане устанавливают приборы для отпугивания диких животных и ограждения, чтобы они не выбегали на автотрассы. Об этом «Татар-информу» рассказали в Госкомитете РТ по биоресурсам.