Педиатр объяснила, чем опасны прогулки с детьми под дождём

20 октября 2026, 17:10

Педиатр предупредила о рисках развития отита и цистита у детей после дождя

Фото: istockphoto / evgenyatamanenko

Длительные прогулки в прохладную дождливую погоду могут привести к переохлаждению ребёнка, особенно если одежда и обувь полностью промокли. Охлаждение организма способно повлиять на местные защитные механизмы дыхательных путей, хотя само по себе не означает, что ребёнок обязательно заболеет.





Об этом РИАМО рассказала педиатр детской клиники «Будь Здоров» Эльвира Зиганшина, передаёт Om1 Новосибирск.



По словам врача, низкая температура может влиять на работу слизистых оболочек, которые защищают организм от инфекций. При охлаждении сосуды в носу сужаются, а работа реснитчатого эпителия замедляется, что может снижать эффективность местной защиты дыхательных путей.



«Из-за этого вирусы и бактерии быстрее проникают в организм. На холоде сосуды в носу сужаются, реснитчатый эпителий также работает медленнее, и бактерии быстрее проникают в верхние дыхательные пути. Также активируется условно-патогенная флора, которая уже живет в организме. Последствия могут вести к инфекциям верхних дыхательных путей — риниту, фарингиту, отиту, а также к инфекциям мочеполовой системы: циститу, уретриту», — сказала Зиганшина.