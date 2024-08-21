Эксперт объяснила новую схему индексации пенсий с 2025 года

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С 2025 года страховые пенсии в России будут индексироваться дважды в год, а не один раз, как это происходит сейчас. Об этом сообщила заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.
По словам Подольской, новые правила вступят в силу 1 февраля и 1 апреля каждого года. Это решение направлено на более точное отражение реальной инфляции и обеспечение пенсионеров более справедливыми выплатами. Индексация будет основываться на фактических показателях инфляции, а не на прогнозных данных, что позволит более оперативно реагировать на изменения в экономической ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.
Она также отметила, что в 2024 году рост тарифов на ЖКУ составляет около 9,8%, что значительно выше уровня индексации.
Эксперт также предупредила о возможном удорожании жизненно необходимых лекарств, причиной чего стали рост цен на фармацевтические субстанции и увеличение логистических затрат. По ее данным, инфляция на 12 августа составила 9,07%, что немного выше прошлой недели.
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«Текущая индексация пенсий, которая в этом году составляет 7,5%, не успевает за уровнем инфляции по основным статьям расходов, таким как продукты питания и жилищно-коммунальные услуги», — подчеркнула Подольская.
Она также отметила, что в 2024 году рост тарифов на ЖКУ составляет около 9,8%, что значительно выше уровня индексации.
Эксперт также предупредила о возможном удорожании жизненно необходимых лекарств, причиной чего стали рост цен на фармацевтические субстанции и увеличение логистических затрат. По ее данным, инфляция на 12 августа составила 9,07%, что немного выше прошлой недели.
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Елена Перлова