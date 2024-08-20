Семьям в России будут платить за стаж в браке

Фото: сайт Госдумы РФ
В Госдуме активно дорабатывают проект закона о выплатах россиянам за вступление в брак и за его длительность. Об этом сообщил Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Мы стремимся уравнять права на денежные выплаты за брачный стаж. Кроме того, планируем вводить поощрения за непрерывный брак, начиная с 20 лет и далее», – отметил Нилов.
Депутат пояснил, что необходимо разработать четкий механизм для осуществления таких выплат. Пока решают, будет ли сумма поступать супругам отдельно или на общий счет, добавил председатель.
Нилов заверил, что работа над законопроектом продолжится. Депутаты обещают разрешить все недостатки к осенней сессии.
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