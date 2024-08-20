Сухарев заявил о необходимости обязательного сбора биометрии у иностранцев

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести обязательный сбор биометрии у всех въезжающих в Россию иностранцев.
«Прошу поручить рассмотреть инициативу по обязательному сбору биометрических данных и биологического материала у всех лиц, не являющихся гражданами РФ и пересекающих государственную границу России», — приводит RT текст обращения депутата на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
А депутат Мосгордумы, летчик-космонавт Олег Артемьев предложил возродить опыт втузов.
«Втузы – высшие технические учебные заведения, которые базировались на крупных промышленных предприятиях и готовили специалистов инженерного дела. Такая модель обеспечивала прямую связь между образованием и производством. На заводах были организованы учебные аудитории, научные лаборатории. С первого курса студенты трудоустраивались на предприятии», – пояснил в беседе с АГН «Москва» Артемьев.Ранее уверена депутат ГД Светлана Бессараб высказала мнение о том, что запрет для мигрантов переезжать в РФ с семьей способен навредить.
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