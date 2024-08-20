Сухарев заявил о необходимости обязательного сбора биометрии у иностранцев

Работа по приведению пешеходных переходов, расположенных рядом с учебными заведениям, в соответствие с нормами безопасности, проводится во всех муниципалитетах Московской области, в частности, один из таких переходов обустраивают в округе Восход, передаёт корреспондент Ксения Афонина.