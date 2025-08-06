Эксперт объяснила, почему кондиционеры провоцируют ОРВИ и головные боли

06 августа 2025, 10:52

Биолог Золотарёва: кондиционеры часто вызывают головные боли и ОРВИ

Фото: istockphoto / fizkes

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва в беседе с RT рассказала, что современные системы кондиционирования воздуха в офисах при неправильном использовании могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье работников.