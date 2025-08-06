Эксперт объяснила, почему кондиционеры провоцируют ОРВИ и головные боли
Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва в беседе с RT рассказала, что современные системы кондиционирования воздуха в офисах при неправильном использовании могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье работников.
Она пояснила, что одним из ключевых факторов риска является снижение относительной влажности воздуха, вызванное длительной работой кондиционеров без функции увлажнения. По её словам, при уровне влажности ниже 40% происходит дегидратация слизистых оболочек носоглотки, из-за чего слизистые носа и горла пересыхают и хуже справляются со своей защитной функцией.
Эксперт отметила, что сухой воздух уменьшает выработку слизи и замедляет работу ресничек на поверхности дыхательных путей, что облегчает вирусам, включая риновирусы и коронавирусы, проникновение в организм.
Кроме того, резкие перепады температуры между наружной средой и охлаждённым помещением повышают риск спазмов капилляров в области головы и шеи. Это, по её словам, может провоцировать головные боли, особенно у людей с нарушениями нейровегетативной регуляции. Золотарёва предупредила, что хроническое воздействие таких факторов способно привести к развитию вторичных иммунных дисфункций, увеличивая восприимчивость к ОРВИ.
Читайте также: