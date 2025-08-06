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Ямочный ремонт во дворах Подмосковья завершен на 96%

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье подходит к концу программа ямочного ремонта асфальта «большими картами» во дворах. На текущий момент работы выполнены на 96%, а в 38 муниципалитетах — полностью, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Лидерами по объему ремонта стали:

  • Дмитровский округ;
  • Балашиха;
  • Ленинский округ;
  • Электросталь;
  • Пушкинский округ.
По словам вице-премьера областного правительства Владислава Мурашова, такой метод ремонта доказал свою эффективность и долговечность. В этом году планируется обновить свыше 545 тыс. м² дорожного покрытия у многоквартирных домов.

Контроль за сроками ведет МинЖКХ Московской области. Полностью завершить программу во всех муниципалитетах планируется к началу сентября.
Дайана Хусинова

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