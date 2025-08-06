Ямочный ремонт во дворах Подмосковья завершен на 96%

06 августа 2025, 09:45

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье подходит к концу программа ямочного ремонта асфальта «большими картами» во дворах. На текущий момент работы выполнены на 96%, а в 38 муниципалитетах — полностью, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Лидерами по объему ремонта стали:

Дмитровский округ;

Балашиха;

Ленинский округ;

Электросталь;

Пушкинский округ.

По словам вице-премьера областного правительства Владислава Мурашова, такой метод ремонта доказал свою эффективность и долговечность. В этом году планируется обновить свыше 545 тыс. м² дорожного покрытия у многоквартирных домов.

Контроль за сроками ведет МинЖКХ Московской области. Полностью завершить программу во всех муниципалитетах планируется к началу сентября.

