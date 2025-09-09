«По земле не ходили»: Эксперт объяснила, почему Жилищный кодекс в России больше не работает
За подделку протоколов общего собрания собственников МКД могут предусмотреть уголовную ответственность, вплоть до реального лишения свободы.
Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в эфире Общественной Службы Новостей отметила, что бумаги общего собрания приравнены к официальным документам, поэтому за их фальсификацию предусмотрена ответственность — до двух лет лишения свободы. По её словам, на практике привлекать к наказанию сложно, так как собрать достаточные доказательства проблематично.
Москвина также критически отозвалась о действующем Жилищном кодексе, заявив, что многие положения не работают, и что законодатель, разрабатывавший эти нормы, оторван от реальной жизни.
«...Те люди, которые это законодательство придумывали для нас — фантазеры и по земле они не ходили», — сказала собеседница.
Авторы рассматриваемых поправок напоминают, что до 2015 года решения и протоколы общих собраний собственников не считались официальными документами. Даже после вступления в силу Закона от 29 июня 2015 г. № 176‑ФЗ случаи привлечения к ответственности по ст. 327 УК остаются единичными.