«По земле не ходили»: Эксперт объяснила, почему Жилищный кодекс в России больше не работает

09 сентября 2025, 16:38

Москвина: жилищный кодекс придумывали фантазеры

Фото: istockphoto/TannySolt

За подделку протоколов общего собрания собственников МКД могут предусмотреть уголовную ответственность, вплоть до реального лишения свободы.





Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в эфире Общественной Службы Новостей отметила, что бумаги общего собрания приравнены к официальным документам, поэтому за их фальсификацию предусмотрена ответственность — до двух лет лишения свободы. По её словам, на практике привлекать к наказанию сложно, так как собрать достаточные доказательства проблематично.



Москвина также критически отозвалась о действующем Жилищном кодексе, заявив, что многие положения не работают, и что законодатель, разрабатывавший эти нормы, оторван от реальной жизни.





«...Те люди, которые это законодательство придумывали для нас — фантазеры и по земле они не ходили», — сказала собеседница.