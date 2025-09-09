В РПЦ призвали ввести для россиян обязательные выплаты на нужды церкви

09 сентября 2025, 12:45

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Протоиерей РПЦ Сергей Кульпинов призвал ввести для россиян обязательные 10% выплаты на нужды церкви. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор. Экономика».





Как объяснил протоиерей, эти выплаты необходимы для того, чтобы храмы оставались красивыми, а священнослужители — обеспеченными. К тому же, обязать россиян отдавать 10% РПЦ является «волей Божьей».





«Такие отчисления являются волей Божией и необходимы для того, чтобы храмы оставались красивыми, а священнослужители — обеспеченными», — заявил он.