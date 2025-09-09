Достижения.рф

В РПЦ призвали ввести для россиян обязательные выплаты на нужды церкви

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Протоиерей РПЦ Сергей Кульпинов призвал ввести для россиян обязательные 10% выплаты на нужды церкви. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор. Экономика».



Как объяснил протоиерей, эти выплаты необходимы для того, чтобы храмы оставались красивыми, а священнослужители — обеспеченными. К тому же, обязать россиян отдавать 10% РПЦ является «волей Божьей».

«Такие отчисления являются волей Божией и необходимы для того, чтобы храмы оставались красивыми, а священнослужители — обеспеченными», — заявил он.

Кульпинов отметил, что государство не участвует в содержании церковных объектов. В связи с этим он призвал следовать наставлениям самого Господа, который настоял верующим жертвовать 10% от своего дохода храмам.
Иван Мусатов

