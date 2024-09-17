Эксперт объяснила причины стремительного роста заболеваемости половыми инфекциями

Фото: istock/Di_Studio
Несмотря на доступность информации и возможность обсуждать вопросы интимного здоровья, количество случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), продолжает стремительно расти.
Об этом сообщила эксперт в области венерических заболеваний Бьянка Данн в интервью изданию Glamour.
По словам Данн, одной из основных проблем является устойчивость новых штаммов ИППП к антибиотикам, что делает их лечение более сложным. Кроме того, инфекциями заражаются не только молодые люди.
Эксперт подчеркнула, что ответственный подход к здоровью может снизить риски заражения.
Читайте также:
Ходившая по школе в откровенных нарядах учительница призналась в сексе с учеником
Исповедь экс-сотрудницы: Что скрывает OnlyFans и на что идут порномодели ради легких денег
Жена охладела из-за протеза пениса: смертельно больной мужчина попросил совета у секс-коуча
По словам Данн, одной из основных проблем является устойчивость новых штаммов ИППП к антибиотикам, что делает их лечение более сложным. Кроме того, инфекциями заражаются не только молодые люди.
«Хотя большинство случаев диагностируют у людей в возрасте 15-24 лет, мы также наблюдаем рост числа заражений среди людей в возрасте 50-70 лет», — отметила она.Данн назвала главной причиной роста заболеваемости неадекватное половое воспитание в школах и недостаток осведомленности о мерах защиты. Многие люди испытывают стыд при обсуждении своего сексуального здоровья с партнерами и не говорят о средствах контрацепции.
Эксперт подчеркнула, что ответственный подход к здоровью может снизить риски заражения.
«Регулярные медицинские осмотры, соблюдение гигиены, доверительные отношения с партнером и безопасный секс — это главные меры профилактики», — отметила Данн.
Читайте также:
Ходившая по школе в откровенных нарядах учительница призналась в сексе с учеником
Исповедь экс-сотрудницы: Что скрывает OnlyFans и на что идут порномодели ради легких денег
Жена охладела из-за протеза пениса: смертельно больной мужчина попросил совета у секс-коуча
Елена Перлова