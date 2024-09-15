Исповедь экс-сотрудницы: Что скрывает OnlyFans и на что идут порномодели ради легких денег

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Путешествия, вечеринки, дорогие подарки от поклонников — соцсети знаменитостей OnlyFans усыпаны подобными фото. Но что на самом деле скрывается за ними? В материале «Радио 1» расскажем, с чем сталкиваются порномодели, желая заработать легких денег.
«Вербовка» моделей и операторовВиктория Синис работала маркетологом в крупном агентстве Австралии, которое занимается продвижением моделей на OnlyFans. В ее обязанности входил поиск эффектных девушек для дальнейшего предложения сотрудничества.
Компания интересовалась блогершами, у которых было меньше двух миллионов подписчиков — менее влиятельные и не очень обеспеченные девушки были в приоритете. Согласившимся обещали роскошную жизнь — элитные вечеринки, шикарные банкеты и общение со знаменитостями.
Вместе с этим модели должны были много работать — ежедневно публиковать от 20 роликов в Instagram* и TikTok. За счёт активности девушки быстро набирали популярность и уже не могли отвечать всем поклонникам — тогда в дело вступали операторы чата из третьих стран, притворяющиеся девушками.
Компания нанимала много мужчин и даже покупала для них дома, откуда они должны были работать. Сотрудники общались от лица моделей по 12-14 часов в сутки, иногда даже без выходных. За час такого общения они получали от 2 до 5 долларов (от 180 до 452 рублей), пояснила Синис.
Цель оператора — выманить как можно больше денег у подписчика. Для этого их учили общаться в женской манере. Виктория наблюдала за тем, как они беседуют с пользователями, и подсказывала, как нужно отвечать в той или иной ситуации.
«По сути, это работа в сфере продаж», — уточнила экс-сотрудница компании.Фото: istock / Fokusiert
Градация моделейВ агентстве, где работала Виктория, модели делились на 5 категорий. В первую входили девушки, которые позировали в купальниках. Представительницы второй группы публиковали материалы с телом, прикрытым тканью или чем-то еще.
Самыми востребованными считались модели из остальных групп. В третьей группе девушки снимались полностью голыми, а в четвертой и пятой участвовали в различных сексуальных действиях. Блогерши из четвертой группы отличались от коллег из пятой только тем, что не занимались анальным сексом.
Наибольшую прибыль агентству приносили девушки, выглядящие младше 20. Если девушка казалась старше, то ее просили врать и называть возраст 18 лет.
Заставляли сниматься в порноПри трудоустройстве Виктория Синис не до конца понимала, как работает эта сфера. К слову, в агентство ее пригласил один из знакомых.
«Я знала, что люди получают там много денег. (…) Я думала, что это просто еще один способ заработка для создателей контента», — призналась она.За время работы в OnlyFans-агентстве Виктория повидала много девушек, которые испытывали и финансовые, и эмоциональные проблемы. С ее слов, большинство заставляли сниматься в порно парни и супруги, поскольку им казалось, что это легкий способ заработка.
«Также были девушки, которые говорили: "Я ненавижу это [OnlyFans]. Это отстой. Я больше не хочу этим заниматься. Я устала, у меня тревога, это ужасно"», — вспоминает Виктория.Фото: istock / SB Arts Media
Женщина, как товарМаркетолог призналась, что никогда не смотрела контент для взрослых, но однажды ее заставили пересмотреть откровенные видео с девушками. Тогда она осознала, что модели воспринимаются как «товар с ценником».
«Я была очень расстроена», — описала она свои чувства.Синис также была шокирована историей женщины, которая ненавидела эту работу и хотела уйти, но совершенно ничего больше не умела.
Обратная сторона OnlyFans раскрылась перед австралийкой в полной мере, когда она ближе познакомилась с подписчиками и их странными, а порой отвратительными, запросами. Поклонники утверждали, что они заплатили девушке за ее тело и хотят увидеть его.
«OnlyFans позиционирует себя как платформа для сексуального раскрепощения, творчества и искусства. Это ложь, это секс-работа», — заявила Синис.Фото: istock / M-Production
Преследующее чувство виныОднажды Синис листала страницу такой модели и представила, что одна из ее маленьких племянниц вырастет и начнет выкладывать откровенный контент на платформу. Виктория задумалась о том, что ее работа может быть неправильной.
Она пообщалась с коллегами и спросила их мнение. Один из них сказал, что OnlyFans — это безопасное место для людей, которые любят порнографию. Ответ не устроил девушку и она продолжила испытывать чувство вины.
Чтобы понять природу свои чувств, Синис решила сделать полезное дело и наткнулась на программу помощи беженцам при церкви. Там австралийка попала на лекцию, посвященную гиперсексуализации культуры и опасности OnlyFans для молодёжи.
В конце лекции Виктория подошла к спикеру и призналась в работе в OnlyFans-агентстве и сопутствующем чувстве вины. После беседы с лектором о секс-индустрии и ее влиянии на общество Синис решила изменить свою жизнь
«Все вокруг было черно-белым, и вдруг я стала видеть все в цвете», — описала она свои ощущения.Девушка оборвала связи со всеми знакомыми из секс-индустрии и уволилась из компании. Сейчас она выступает в Австралии с лекциями и рассказывает о темной стороне «свободной» платформы.
Виктория также основала организацию Creating Gems, помогающая девушкам понять свою внутреннюю ценность. Теперь она стремится убедить женщин по всему миру, что они созданы для гораздо большего, чем порно-съемки.
«Я думаю, что в сердцах тех, кто вовлечен в это [OnlyFans], будь то создатели или подписчики, есть глубокий стыд. Они как будто попали в замкнутый круг. Они гонятся за чем-то, думая, что это принесет им свободу или счастье, но все это только тянет их на дно», — огорченно отметила австралийка.
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Алина Юрчак