Жена охладела из-за протеза пениса: смертельно больной мужчина попросил совета у секс-коуча

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Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет смертельно больному мужчине с протезом пениса, который пожаловался на полное безразличие жены к сексу. Его письмо и ответ от коуча опубликовало американское издание Slate.
По словам мужчины, он считает себя некрасивым из-за лишнего веса, в то время как его жена в форме и хороша собой. Однако проблемы в постели были у них и раньше.
Автор письма не уточнил какой конкретно у него диагноз, но добавил, что врачи поставили ему протез пениса, которым он так и воспользовался наедине с женой.
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«После того как у нас родился ребенок, ее стремление к сексу уменьшилось еще сильнее. После того как она отказалась от алкоголя, оно снова уменьшилось. После того как у меня нашли неизлечимый рак, все заглохло», — сокрушается он.
Автор письма не уточнил какой конкретно у него диагноз, но добавил, что врачи поставили ему протез пениса, которым он так и воспользовался наедине с женой.
«Мой вопрос: стоит ли искать проститутку и рисковать тем немногим, что у меня есть в этой жалкой жизни, или лучше просто мастурбировать два-три раза в день? Отсутствие сексуального интереса со стороны моей жены часто ощущается хуже, чем лечение рака», — спросил он.Секс-коуч посочувствовал мужчине, но призвал не изменять жене втайне, а посоветоваться с ней напрямую.
«Скажите жене, что подумываете нанять секс-работницу. Посмотрите, какую реакцию это вызовет. Может быть, она замкнется, может быть, рассердится, а может, спокойно обсудит это с вами или сразу же даст свое благословение», — предложил Юзвяк.Коуч пояснил, что если мужчина решит нанимать проститутку тайно, то для жены это станет шоком, когда правда всплывет. Особенно, если учесть состояние секса в их отношениях.
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Данил Пономарев