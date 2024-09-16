Ходившая по школе в откровенных нарядах учительница призналась в сексе с учеником

Фото: istockphoto/S_Chum
В Соединенных Штатах Америки учительница из штата Миссури, оставившая на спине 16-летнего ученика следы от ногтей после интимной связи, признала свою вину. Об этом информирует The Sun.
В январе, когда Хейли Клифтон-Кармак была арестована, ей было 26 лет. Она проработала в школе города Лейквэй около полутора лет. Еще до этого ее поведение вызывало вопросы у администрации: она часто появлялась в школе в откровенных нарядах, таких как обтягивающие блузки с глубоким декольте и леггинсы.
После развода в конце 2023 года Клифтон-Кармак сблизилась с 16-летним учеником и начала с ним сексуальные отношения. Во время одного из интимных контактов она оставила царапины на спине подростка, фотографии которых увидели его одноклассники. Они сообщили об этом администрации, после чего женщина попыталась скрыться, уехав из Миссури в Техас, где ее и задержали.
Клифтон-Кармак подписала признание в обмен на смягчение обвинений. Выяснилось, что отец школьника, Марк Крейтон, знал об их отношениях и скрывал это. Теперь его тоже арестовали, ему предъявлены обвинения, однако разбирательство по его делу приостановлено до окончания суда над учительницей.
Ранее сообщалось, что российская восьмиклассница занялась сексом со своим учителем. В произошедшем мужчина сознался, он утверждает, что это произошло по обоюдному согласию.
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После развода в конце 2023 года Клифтон-Кармак сблизилась с 16-летним учеником и начала с ним сексуальные отношения. Во время одного из интимных контактов она оставила царапины на спине подростка, фотографии которых увидели его одноклассники. Они сообщили об этом администрации, после чего женщина попыталась скрыться, уехав из Миссури в Техас, где ее и задержали.
Клифтон-Кармак подписала признание в обмен на смягчение обвинений. Выяснилось, что отец школьника, Марк Крейтон, знал об их отношениях и скрывал это. Теперь его тоже арестовали, ему предъявлены обвинения, однако разбирательство по его делу приостановлено до окончания суда над учительницей.
Ранее сообщалось, что российская восьмиклассница занялась сексом со своим учителем. В произошедшем мужчина сознался, он утверждает, что это произошло по обоюдному согласию.
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Дарья Осипова