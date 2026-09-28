Эксперт объяснила россиянам, как накопить деньги на обучение ребенка
Родителям лучше заранее создавать резерв на обучение ребенка, считает руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова. Чем дальше до поступления, тем больше возможностей сформировать нужную сумму без серьезной нагрузки на семейный бюджет.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что личные сбережения стали особенно важны после пересмотра правил выдачи образовательных кредитов. Займы по ставке 3% сейчас доступны лишь студентам специальностей из перечней, утвержденных государством.
На горизонте 10–15 лет семье стоит сосредоточиться на росте стартового капитала. Часть средств Солдатенкова советует хранить на депозитах с разными датами окончания. Такая схема дает возможность периодически забирать деньги, сравнивать предложения банков и размещать накопления на новых условиях.
Граждане, готовые к риску, могут вложить долю долгосрочного резерва в ИИС или программу долгосрочных сбережений. Эксперт подчеркнула: для таких инструментов подходят средства, потребность в которых не возникнет в ближайшее время.
За пять-семь лет до подачи документов следует рассчитать будущие траты. В смету нужно включить цену учебы, подготовительные курсы, пособия и расходы на жилье. Ближе к поступлению разумно увеличивать долю надежных финансовых решений.
Когда до начала учебы остается один-три года, главной целью становится защита уже собранной суммы. Основной объем накоплений можно перевести на вклады и накопительные счета, выбрав сроки выплаты к моменту оплаты первого курса.
Солдатенкова добавила, что финансовый план стоит регулярно корректировать с учетом роста цен на образование, доходов родителей и намерений самого ребенка.
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