Эксперт объяснила россиянам, как накопить деньги на обучение ребенка

28 сентября 2026, 07:24

Банки.ру: нужно копить на образование ребенка за 10 лет до его поступления в вуз

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Родителям лучше заранее создавать резерв на обучение ребенка, считает руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова. Чем дальше до поступления, тем больше возможностей сформировать нужную сумму без серьезной нагрузки на семейный бюджет.