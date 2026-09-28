Спасатели вновь попробуют взять на буксир рыболовное судно «Триумф», где вспыхнул пожар

28 сентября 2026, 02:25

Фото: iStock/chickenhand

Сегодня спасатели вновь попытаются взять на буксир рыболовное судно «Триумф». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Морской спасательный подцентр (МСПЦ) Петропавловска-Камчатского.





Вчера днем взять на буксир горящий у берегов Камчатки «Триумф» не вышло, поскольку он продолжал сильно дымить. Напомним, что пожар на борту вспыхнул вечером 25 сентября в Тихом океане к востоку от мыса Ходжелайка. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.



На «Триумфе» находились 29 членов экипажа, почти всех удалось успешно эвакуировать. Четверых пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Ещё четверо моряков числятся пропавшими без вести. Поиски этих людей пока не дали результатов. Спасатели продолжают осматривать акваторию на судне «Суворовец», к операции также привлекаются проходящие мимо корабли.



«Сегодня спасатели планируют пришвартоваться к «Триумфу», взять на буксир и вести в порт Петропавловск-Камчатский», — пояснили в МСПЦ.