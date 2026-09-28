Спасатели вновь попробуют взять на буксир рыболовное судно «Триумф», где вспыхнул пожар
Сегодня спасатели вновь попытаются взять на буксир рыболовное судно «Триумф». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Морской спасательный подцентр (МСПЦ) Петропавловска-Камчатского.
Вчера днем взять на буксир горящий у берегов Камчатки «Триумф» не вышло, поскольку он продолжал сильно дымить. Напомним, что пожар на борту вспыхнул вечером 25 сентября в Тихом океане к востоку от мыса Ходжелайка. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
На «Триумфе» находились 29 членов экипажа, почти всех удалось успешно эвакуировать. Четверых пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Ещё четверо моряков числятся пропавшими без вести. Поиски этих людей пока не дали результатов. Спасатели продолжают осматривать акваторию на судне «Суворовец», к операции также привлекаются проходящие мимо корабли.
«Сегодня спасатели планируют пришвартоваться к «Триумфу», взять на буксир и вести в порт Петропавловск-Камчатский», — пояснили в МСПЦ.