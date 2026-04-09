В «Мошеловке» предупредили россиян об опасных открытках на Пасху
В преддверии Пасхи мошенники начали рассылать россиянам в мессенджерах фишинговые «открытки» с праздничной темой и вирусный контент. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Злоумышленники маскируют вредоносные «открытки» под приглашения к участию в пасхальных конкурсах, сборы пожертвований и предложения купить куличи. Также аферисты отправляют опасные ссылки, которые обещают якобы эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя или прямые эфиры с Благодатным огнём.
В «Мошеловке» советуют не верить сообщениям от неизвестных источников, даже если они звучат очень привлекательно. Чтобы не стать жертвой обманщиков, следует пользоваться только официальными каналами и никогда не переходить по странным ссылкам.
Ранее тайм-менеджер Екатерина Морозко раскрыла формулу идеальных майских праздников и объяснила, как провести отдых так, чтобы успеть восстановить ресурсы.
