Выяснилось, кто в России может рассчитывать на пенсию в полмиллиона рублей

09 апреля 2026, 06:04

Профессор Сафонов: Космонавты могут претендовать на пенсию свыше 500 тысяч рублей

Фото: iStock/alexkich

В России только космонавты и лётчики-испытатели могут получать пенсию в размере около 500 тысяч рублей и более. Об этом сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.





Размер выплат для этих категорий рассчитывают исходя из оклада, он может составлять от 55 до 86 процентов денежного содержания по должности. Минимальную ставку в 55 процентов назначают мужчинам при выслуге не менее 25 лет, а женщинам — не менее 20 лет.





Россиянам раскрыли, от чего будет зависеть размер новой семейной выплаты

«В принципе других категорий, которые могли бы претендовать на такие пенсии, у нас нет», — подчеркнул Сафонов.