Выяснилось, кто в России может рассчитывать на пенсию в полмиллиона рублей
В России только космонавты и лётчики-испытатели могут получать пенсию в размере около 500 тысяч рублей и более. Об этом сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Размер выплат для этих категорий рассчитывают исходя из оклада, он может составлять от 55 до 86 процентов денежного содержания по должности. Минимальную ставку в 55 процентов назначают мужчинам при выслуге не менее 25 лет, а женщинам — не менее 20 лет.
Россиянам раскрыли, от чего будет зависеть размер новой семейной выплаты
Доход лётчиков-испытателей формируется с учётом места службы, уровня квалификации, налёта часов и воинского звания. У космонавтов размер выплат во многом зависит от продолжительности пребывания на орбите и общего числа полётов. С учётом всех надбавок, стажа, сложности и степени риска работы ежемесячная пенсия этих специалистов может превышать 500 тысяч рублей.
«В принципе других категорий, которые могли бы претендовать на такие пенсии, у нас нет», — подчеркнул Сафонов.Он добавил, что наиболее высокие доходы предусмотрены для работников, которые испытывают военную технику или имеют статус инструктора-космонавта.