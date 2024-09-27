Стало известно, когда выгоднее всего покупать квартиры в Москве

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Недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский.
Он пояснил, что ситуация на рынке недвижимости зависит от ключевой ставки, наличия льготных ипотек, политической обстановки в мире и в стране. По словам эксперта, при стандартных обстоятельствах спрос на покупку квартир ниже всего в начале года и летом. Тогда застройщику приходится делать некоторые скидки или предлагать льготные условия приобретения, чтобы выполнить план.
При этом в предновогодние дни продавцы также делают скидки, чтобы привлечь новых клиентов.
На сегодняшний день из-за отмены льготных ипотечных программ с господдержкой и для IT-специалистов, а также ужесточения семейной ипотеки в Москве спрос сильно просел. Поэтому застройщики все чаще соглашаются на большие скидки.
Таким образом, Негинский отметил, что выгоднее всего покупать квартиры в конце квартала или года. При этом девелоперы часто делают скидки покупателям, которые уже пришли в офис продаж, поэтому цена объекта на сайте не всегда является окончательной.
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При этом в предновогодние дни продавцы также делают скидки, чтобы привлечь новых клиентов.
«Самый большой ажиотаж на покупку недвижимости приходится на два периода: март-апрель, когда многие проявляют деловую активность после «зимней спячки», и сентябрь-октябрь, когда люди после отпусков активно начинают искать жилье. Однако покупка квартиры в пик деловой активности вряд ли будет наиболее экономически выгодной», — сказал специалист в беседе с «Известиями».
На сегодняшний день из-за отмены льготных ипотечных программ с господдержкой и для IT-специалистов, а также ужесточения семейной ипотеки в Москве спрос сильно просел. Поэтому застройщики все чаще соглашаются на большие скидки.
Таким образом, Негинский отметил, что выгоднее всего покупать квартиры в конце квартала или года. При этом девелоперы часто делают скидки покупателям, которые уже пришли в офис продаж, поэтому цена объекта на сайте не всегда является окончательной.
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Элина Позднякова