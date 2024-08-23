Россиянам озвучили самый выгодный для покупки вид малогабаритного жилья

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Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что при выборе среди малогабаритного жилья между студией или отдельной комнатой в квартире стоит выбрать первое.
«Если речь идёт о малогабаритной недвижимости и человек выбирает между студией и отдельной комнатой в квартире, лучше остановиться на студии, которая будет иметь свой кадастровый номер и принадлежать человеку полностью. К тому же, комнату на общей жилой площади продать сложно, а жить там зачастую нелегко, потому что соседи всегда разные», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ракута.
До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал Московскую и Ленинградскую области, а также Краснодарский край лидерами по вводу в эксплуатацию нового жилья.
«Исторически вводят из года в год более 0,8 кв. м на человека Московская область, Ленинградская область и Краснодарский край. То есть это лидеры, которые вводят больше одного метра на человека. Также у нас хороший объём ввода всегда в Татарстане и в Башкирии. Сейчас начинает Нижний Новгород неплохо подтягиваться», — прокомментировал в беседе с RT Хуснуллин.
Ранее стало известно, что подмосковные предприниматели получили около 240 объектов с момента запуска региональной программы «Недвижимость за 1 рубль».
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