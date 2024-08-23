В Подмосковье ввели новые стандарты строительства многоквартирных домов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области запретили размещать жилые помещения на первых этажах новостроек. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.
«В рамках планируемой застройки необходимо предусматривать 100% первых этажей многоквартирных жилых домов этажностью выше четырёх под размещение объектов нежилого назначения. Размещение жилых помещений на первых этажах не допускается», – сказано в тексте постановления.Как отмечается, подмосковные власти также обновили нормативы организации парковок. Теперь на территории новостроек число парковочных мест будет составлять 90% от уровня автомобилизации местного населения. При этом не менее 18% мест должно быть для временной парковки.
Помимо этого, предусматриваются новые стандарты благоустройства дворов. Так, детские площадки должны быть расположены ближе 100 м от дома, а спортивные – ближе 500 метров.
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Лора Луганская