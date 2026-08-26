В Подмосковье перевели в «цифру» подачу заявки на льготное питание школьников
Подать заявку на льготное питание для школьников в Московской области теперь можно в онлайн-формате — через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
Раньше родители для получения льготы должны были приходить в школу с документами, а благодаря новой услуге всё можно сделать не выходя из дома.
«Заполнить заявку поможет «умный» сервис: он подтянет данные для электронной формы из личного кабинета — определит округ, школу и класс. Результат придёт родителю в личный кабинет в течение трёх рабочих дней», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Право на бесплатное питание в школах имеют дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети-инвалиды. Кроме того, некоторые округа вводят дополнительные категории льготников.