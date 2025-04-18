Эксперт оценил возвращение пива на стадионы

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Предложенное министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым возвращение пива на стадионы — это шаг к цивилизованному потреблению, так как ограничения на продажу алкоголя лишь способствуют расширению теневого сектора. Об этом заявил генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. По его словам, государству сначала следует усилить борьбу с нелегальным рынком алкоголя, прежде чем ограничивать легальный.
«Парадокс в том, что каждое новое ограничение в легальной рознице не снижает уровень потребления алкоголя, а лишь способствует расширению теневого сектора. Это приводит к увеличению случаев отравлений, госпитализаций и даже смертельных исходов. В этом контексте предложение разрешить продажу пива на стадионах выглядит вполне разумным», — приводит «Петербургский дневник» слова эксперта.В свою очередь врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежа Литвинова-Гразион рассказала, почему с возрастом похмелье становится тяжелее и после 30 лет интоксикация ощущается болезненнее. В беседе с «Газетой.Ru» она пояснила, что с годами снижается количество ферментов, которые синтезирует печень для борьбы с алкоголем, а соответственно, снижается и скорость метаболизма спиртного. Также врач подчеркнула, что метаболизм алкоголя — индивидуальный показатель, который зависит от множества факторов.
«В заключение стоит отметить, что самый действенный способ избежать негативных последствий — это контролировать количество употребляемого спиртного. <…> На самом деле не существует безопасного алкоголя и безвредной его дозировки», — добавила специалист.Читайте также:
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