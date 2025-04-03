Стало известно, как пиво помогает Овечкину в стремлении к рекорду Гретцки

Александр Овечкин (фото: Instagram* @aleksandrovechkinofficial)
Тренеры Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут разрешать пить пиво своим хоккеистам, чтобы снять сильное нервное напряжение. Об этом заявил психиатр-нарколог Василий Шуров, комментируя гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после посещения бара с партнерами по команде, где он выпил бокал пива.
В беседе с NEWS.ru эксперт допустил, что пиво может частично снимать высокое напряжение за счет торможения ЦНС.
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«В разной процентовке этанол — это депрессант нервной системы, который воздействует на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты и немножечко тормозит нервную систему. Хоккей — очень агрессивный контактный вид спорта, дающий сильное перевозбуждение. И чисто теоретически могу предположить, что пиво снимает напряжение за счет торможения центральной нервной системы», — предположил Шуров.Нарколог добавил, что сам не одобряет такой способ снятия напряжения. По его словам, регулярные походы в бар после матча приведут к алкоголизму и напомнил о многих великих хоккеистах, которые спились.
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Данил Пономарев