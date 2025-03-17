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Доктор Мясников призвал регулярно употреблять алкоголь для здоровья

Доктор Мясников: регулярное употребление алкоголя снизит риск инфаркта
Фото: iStock/Andrii Borodai

Фото: iStock/Andrii Borodai

Известный телеведущий и заслуженный врач России Александр Мясников заявил, что алкоголь в малых дозах полезен.
«Неважно, какой это алкоголь. Главное, чтобы это было 20 граммов чистого спирта в дозе. Это не новость. Немало научных исследований это подтверждают, уже 40 лет как. А вот отсутствие регулярного потребления малых доз алкоголя официально входит в список факторов, способствующих развитию инфаркта», — заявил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он уточнил, что 20 граммов эквивалентно примерно 300 граммам пива, 150 граммам вина или 40 граммам крепкого алкоголя.

Также врач отметил, что отсутствие регулярного приема алкоголя официально является фактором риска для стенокардии, ишемической болезни сердца и атеросклероза. Так, по словам Мясникова, все безалкогольные напитки вызывают налипание холестерина на стенках сосудов и вызывает воспаления.

«Мне всегда задавали вопрос: а что же делать? Теперь будем рекомендовать непьющим людям алкоголь? А если для них это травматический опыт? Скажу так: не трогайте убогих», — заключил он.

При этом врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Сергей Вечтомов рассказал «Газете.Ru», с чем может быть связана повышенная утомляемость.

«Усталость могут провоцировать различные заболевания и нарушения в работе организма. Например, сахарный диабет первого и второго типов тоже могут вызвать усталость, которая возникает на фоне так называемых скачков уровня глюкозы в крови. Анемия различного генеза тоже связана с повышенной утомляемостью. Гипотиреоз тоже может быть причиной повышенной усталости», — рассказал врач.

Он добавил, что повышенная утомляемость может возникать при онкопатологии.

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Нутрициолог рассказал о вреде цельнозернового хлеба и молока
Тренер Опальницкий: цельнозерновой хлеб вреден людям с непереносимостью глютена
15 марта 2025, 00:10

Фото: iStock/Arx0nt

Цельнозерновой хлеб вреден для людей с непереносимостью глютена, а молоко — для тех, кто не переносит лактозу. Об этом заявил тренер и нутрициолог DDX Fitness Артем Опальницкий. По его словам, не лучшим выбором будут свежевыжатые соки, которые представляют собой лишь сахар, так как в них разрушены полезные пищевые волокна.
«Современная пшеница, генетически модифицированная для увеличения урожайности, менее питательна и может вызывать различные воспаления, повышать уровень холестерина и не подходит людям с непереносимостью глютена. <…> Молоко также может быть вредным из-за содержания лактозы, которая плохо усваивается у многих людей, и наличия гормонов, добавляемых при производстве», — рассказал тренер в беседе с «Известиями».
В то же время руководитель научных коммуникаций Genotek, биолог Екатерина Суркова назвала гены, которые отвечают за набор лишнего веса. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт объяснила, что существуют гены, которые напрямую связаны с регуляцией аппетита, метаболизмом и накоплением жира. К примеру, по ее словам, вариации в гене FTO могут влиять на ожирение через аппетит и пищевое поведение.
«Ген PPARG регулирует процессы дифференцировки адипоцитов (жировых клеток) и влияет на чувствительность к инсулину. Полиморфизмы в этом гене могут повышать риск развития ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как диабет второго типа», — поделилась биолог.
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Иммунолог дала совет, как укрепить организм весной и не заболеть
Иммунолог Ярцева: для укрепления организма весной важен здоровый сон и зарядка
14 марта 2025, 23:58

Фото: iStock/Drazen Zigic

Для того, чтобы укрепить организм весной и не заболеть, важен здоровый сон, прием витаминов, разнообразный рацион, включающий фрукты и регулярное движение. Об этом заявил врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, не будет лишней и ежедневная зарядка.
«Сейчас стандартный сезон третьей волны гриппа. Он у нас всегда примерно в три волны протекает: ноябрь, вторая половина января и начало марта. И ОРВИ в сезон перепадов погоды распространяется», — поделилась врач в беседе с RT.
В свою очередь врач-диетолог Павел Ивакин рассказал, как правильно осуществлять детокс организма. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт указал, что ключевой для этого компонент — здоровая микрофлора кишечника, которую нужно поддерживать правильным питанием и пребиотиками. Он подчеркнул, что в рационе обязательно должны присутствовать кисломолочные и квашеные продукты.
«Сельдерей, брокколи, кольраби, авокадо, зеленый чай и другие продукты, безусловно, полезны и обладают многими, в том числе детоксицирующими свойствами. Но ведь они не потеряют их и в обычном здоровом питании. А концентрация всего самого полезного в короткое время далеко не всегда приносит пользу. Все перечисленные продукты надо принимать умеренно», — отметил диетолог.
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«Ласковый убийца»: врач объяснила, чем опасен гепатит C
Врач Шевченко: гепатитом C можно заразиться через кровь и биологоческие жидкости
14 марта 2025, 23:52

Фото: iStock/anyaivanova

Гепатитом C можно заразиться через кровь и другие биологические жидкости, опасность представляет даже нанесение татуировки в салоне, где не стерилизуют инструменты. Об этом заявила замдиректора сети детских медцентров «Забота» Марина Шевченко.
По ее словам, для диагностики заболевания достаточно сдать анализ крови и дождаться результата исследования.
«Мы всегда стараемся объяснить нашим пациентам, что такие меры предосторожности, как использование одноразовых инструментов и избегание незащищенных половых контактов, могут существенно снизить риск заражения. <…> Мы всегда предупреждаем: регулярные процедуры, где нарушается целостность кожных покровов и слизистой, таят в себе серьезные риски. Можно пренебречь правилами на минуту, а расплачиваться годами», — поделилась специалист в беседе с RuNews24.ru.
Врач также подчеркнула, что от гепатита C, в отличие от гепатитов A и B, не существует вакцины. Заражения «ласковым убийцей», добавила врач, можно избежать благодаря регулярной диагностике, обращениям к врачу при появлении первых симптомов, профосмотрам и диспансеризации.

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#психиатр
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Эксперт перечислила продукты, которые необходимо есть весной
Эксперт Лялина: весной нужно есть шпинат, чеснок, руколу и молодой картофель
14 марта 2025, 23:36

Фото: iStock/nensuria

Весной необходимо есть те продукты, которые богаты витаминами и минералами, потому что они помогают организму после зимы — к примеру, шпинат, молодой чеснок, редис и руколу. Об этом заявила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, полезными антимикробными свойства также обладает сельдерей.
«А молодой картофель, богатый витаминами C и B6, весной помогает восстанавливать силы и повышает уровень энергии, запекать его лучше с кожурой. Эти продукты не только поддерживают здоровье, но и являются естественным источником антиоксидантов, которые помогают бороться с усталостью и недостатком энергии после зимы», — посоветовала эксперт в беседе с RT.
В свою очередь заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра Виктория Радько рассказала, как прикус влияет на пищеварение и как можно его исправить. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист пояснила, что из-за неправильного прикуса пища часто недостаточно пережевывается, что приводит к дополнительной нагрузке на желудок, поджелудочную железу и кишечник. Крупные куски пищи хуже продвигаются по ЖКТ, провоцируя вздутие, боли и проблемы со стулам.
«Ортодонт заявила, что исправление прикуса не только улучшает эстетику лица, но и помогает восстановить полноценную работу пищеварительной системы. Современные методы лечения, такие как элайнеры, позволяют корректировать прикус максимально комфортно», — пишет издание.
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Психиатр назвала главные причины психических расстройств
Врач Тявокина: причинами расстройств психики являются стресс, травмы и наркотики
14 марта 2025, 11:53

Фото: iStock/sqback

Главными причинами психических расстройств являются стресс, травмы головы, отравления, инфекции и наркотики. Об этом заявила заведующая соматопсихиатрическим отделением НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Елена Тявокина. По ее словам, также не менее 10% составляют пациенты, перенесшие инфаркты, инсульты и пневмонии, которые привели к гипоксии.
«К сожалению, наша жизнь полна стрессами, не последнюю роль в этом играют роль урбанистические моменты, насыщенное, а порой и агрессивное информационное поле, интенсивно происходят процессы социокультурной трансформации, катастрофа философских смыслов. Психику человека нарушают травмы, отравления, инфекции, изменения в тканях и органах, вызванных физическими заболеваниями», — поделилась врач в беседе с «Петербургским дневником».
В свою очередь клинический медицинский психолог Татьяна Мермпольская рассказала, как правильно выстраивать здоровые отношения невестки со свекровью. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что в этом вопросе нельзя допускать дружеских отношений, важно сохранять личные границы, потому что свекровь всегда будет оставаться, в первую очередь, мамой мужа.
«Если отношения с семьей мужа будут очень близкими, начнутся конфликты, поэтому не нужно слишком сближаться с ними, любовь на расстоянии в этом случае — залог хороших отношений. А сближение с родственниками мужа допустимо лишь в определенные моменты: во время общих семейных праздников, торжеств, дней рождения или других общих мероприятий», — пояснила она.
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