Доктор Мясников призвал регулярно употреблять алкоголь для здоровья

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Известный телеведущий и заслуженный врач России Александр Мясников заявил, что алкоголь в малых дозах полезен.
«Неважно, какой это алкоголь. Главное, чтобы это было 20 граммов чистого спирта в дозе. Это не новость. Немало научных исследований это подтверждают, уже 40 лет как. А вот отсутствие регулярного потребления малых доз алкоголя официально входит в список факторов, способствующих развитию инфаркта», — заявил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он уточнил, что 20 граммов эквивалентно примерно 300 граммам пива, 150 граммам вина или 40 граммам крепкого алкоголя.
Также врач отметил, что отсутствие регулярного приема алкоголя официально является фактором риска для стенокардии, ишемической болезни сердца и атеросклероза. Так, по словам Мясникова, все безалкогольные напитки вызывают налипание холестерина на стенках сосудов и вызывает воспаления.
«Мне всегда задавали вопрос: а что же делать? Теперь будем рекомендовать непьющим людям алкоголь? А если для них это травматический опыт? Скажу так: не трогайте убогих», — заключил он.
При этом врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Сергей Вечтомов рассказал «Газете.Ru», с чем может быть связана повышенная утомляемость.
«Усталость могут провоцировать различные заболевания и нарушения в работе организма. Например, сахарный диабет первого и второго типов тоже могут вызвать усталость, которая возникает на фоне так называемых скачков уровня глюкозы в крови. Анемия различного генеза тоже связана с повышенной утомляемостью. Гипотиреоз тоже может быть причиной повышенной усталости», — рассказал врач.
Он добавил, что повышенная утомляемость может возникать при онкопатологии.
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