Мошенники стали обманывать россиян под видом доставки заказа из магазина
Аферисты начали звонить россиянам от лица службы доставки заказа из магазина, требуя назвать код подтверждения из смс. Об этом пишет РИА Новости.
Во время звонка злоумышленники утверждают, что скоро доставят ранее оформленный и оплаченный заказ. Затем они просят сообщить «код подтверждения» для проверки. Вопросы о заказе, такие как его стоимость и содержимое, остаются без ответа.
До этого стало известно, что мошенники начали имитировать среднеазиатский акцент и выдавать себя за трудовых мигрантов, работающих в коммунальных службах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
