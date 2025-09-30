Эксперт ответила, кто чаще всего ездит в Казань

30 сентября 2025, 16:35

Гадзаова: в Казань чаще всего приезжают жители Москвы

Фото: istockphoto/RAndrey

В Казань чаще всего приезжают жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти.





Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на президента Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова.





«На постоянной основе — это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область», — прокомментировала собеседница.