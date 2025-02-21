Эксперт перечислила растения, которые можно весной вырастить в квартире

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Лук, зелень, огурцы и редис можно вырастить весной в квартире, рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. По ее словам, огурцы можно разместить в комнате, редис — на балконе, так как в квартире рассаде будет жарко, а зеленый лук необходимо посадить в воду.
«Садоводы уже посадили на рассаду перцы и баклажаны. В конце февраля – начале марта можно посеять томаты и различные цветы, за исключением петунии. С последними делать это уже поздно», — отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».Тем временем до весны осталось совсем немного, но погода за окном приобрела характер настоящей зимы. Тенденция к повышению температуры ожидается в начале следующей недели и может достигнуть нуля уже 24 февраля, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову.
«Синоптики полагают, что март будет с положительной аномалией и метеорологическая весна придет в более ранние сроки, чем положено по климату. Достаточно малейшего повышения температуры, солнечных дней — и весенние процессы ускорятся», — поделилась метеоролог.Читайте также:
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