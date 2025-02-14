В Москве обещают необычайно теплый март

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Наступающий в России март будет необычайно теплым, цветение растений начнется куда раньше обычного. К соответствующим выводам пришли метеорологи сервиса «Яндекс Погода». Больше всего, как отмечается, потепление будет ощущаться в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Самаре.
«Метеорологи уточнили, что в столице и Подмосковье весеннее превышение тепловой нормы будет одним из самых высоких в стране — до 1,7 градуса, а в марте оно достигнет 2,1. Кроме того, среди мегаполисов наиболее сильные сезонные отклонения ожидаются в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Самаре — от 1,5 до 1,8 градуса», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.В то же время синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде ближайших дней. В беседе с RT метеоролог пояснил, что в выходные днем в Подмосковье ожидается от -7 до -10 градусов, а в Москве — от -5 до -8.
«В столичном регионе ожидается преобладание облачной погоды с несущественными прояснениями. Снег будет совсем небольшой, а атмосферное давление составит порядка 744 мм рт. ст.», — отмечает издание.Читайте также:
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