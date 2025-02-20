Захар Серповидец 21 февраля: почему в этот день нельзя убираться в доме и смотреться в зеркало, народные приметы

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Каждый год 21 февраля православные верующие чтят память святого Захарии, одного из 12 малых пророков, жившего за несколько веков до Рождества Христова. Этот день в народе получил название Захар Серповидец, поскольку крестьяне традиционно точили серпы и готовили инструменты к будущим сельскохозяйственным работам. Подробнее об истории и приметах этого дня расскажет сайт «Радио 1».
История праздника
Святой Захарий, происходивший из священнического рода Левитов, обладал даром пророчества. Его Книга, входящая в состав Ветхого Завета, содержит важные предсказания о пришествии Спасителя: его рождение, торжественный въезд в Иерусалим, предательство за 30 серебряников, солнечное затмение во время распятия и другие события
Прозвище Серповидец пророк получил после видения, в котором он увидел летящий свиток, изгибавшийся в воздухе, словно серп. Этот символ олицетворял Божий суд и возмездие.
Традиции и обряды Захарьева дня
С давних времен 21 февраля ассоциировался с подготовкой к сельскохозяйственному сезону. В этот день крестьяне приводили в порядок инструменты, особенно серпы — главные орудия жатвы. Считалось, что если заблаговременно позаботиться о них, то урожай будет богатым. Инструменты осматривали, очищали, затачивали и иногда окропляли крещенской водой.
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Кроме того, особое внимание уделяли погодным приметам. Так, если ночью небо было ясным и светил яркий месяц, это предвещало хороший урожай и удачный год.
Что можно и нельзя делать 21 февраля
Захарий Серповидец считался днем, когда особенно важны усердие и трудолюбие. Существовала народная мудрость: «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти», подчеркивающая значимость заблаговременной подготовки.
Что нельзя делать 21 февраля:
- медицинские операции могли привести к осложнениям и долгому заживлению ран. Удаление зубов считалось особенно неблагоприятным;
- зависть в этот день сулила неприятности не только завистнику, но и тому, кому завидовали;
- влажную уборку было лучше отложить: считалось, что вместе с водой можно «вымыть» из дома здоровье и достаток;
- девушкам не рекомендовалось смотреться в зеркало, чтобы не утратить молодость и красоту.
Фото: istockphoto / Drazen Zigic
Что можно делать 21 февраля:
- Проводить ритуалы с серпами — очищать, затачивать и окроплять их святой водой для богатого урожая;
- наблюдать за погодой — приметы этого дня помогают предсказать весну и лето;
- поминать усопших — посещать церкви, зажигать свечи и молиться за упокой душ родных.
Народные приметы 21 февраля
- Луна большая и красноватая — скоро наступит оттепель;
- сильные морозы — зима будет короткой;
- чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее март;
- кольца вокруг луны — снег растает в ближайшее время;
- атмосферное давление резко падает — к вьюге без сильных морозов;
- вечером в лесу теплее, чем на открытых местах — впереди стужа;
- дым из трубы стелется по земле — скоро начнется снегопад;
- мороз в день Захария — март будет теплым;
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Дайана Хусинова