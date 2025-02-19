Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

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В Москве и области уже второй день мелькает солнце. Людей волнует вопрос: это знаменование приближающейся весны или же подготовка к серьезным морозам?
Начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что в Москве и области наблюдается повышенное давление и облачность с прояснениями.
По его словам, практически до выходных будет переменная облачность и ветер северо-западный 3−8 метров в секунду.
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«Солнышко мы видим периодически, осадков мало. Может быть, сегодня и завтра еще снег будет. Самое высокое давление ожидается к субботе и дальше начнет падать», — сказал он.
По его словам, практически до выходных будет переменная облачность и ветер северо-западный 3−8 метров в секунду.
«Ночью от -11 до -13. Днем ожидается -5, -7. Но в общем-то, метели нет — довольно комфортная погода», — добавил синоптик.
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Анастасия Панченко