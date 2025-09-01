Эксперт перечислила важные нюансы при подготовке к поступлению в ВУЗ

01 сентября 2025, 17:06

Подсухина: выбирая ВУЗ, не надо руководствоваться лишь престижностью профессии

Фото: istockphoto/SeventyFour

В начале 11‑го класса перед школьниками встаёт непростая задача: определиться с выбором вуза и выстроить план подготовки. От продуманности этого плана зависит не только успех на экзаменах, но и дальнейшая профессиональная траектория. О том, как подготовиться за год, в интервью 1 сентября «Известиям» рассказала преподаватель и руководитель регионального направления образовательной компании MAXIMUM Виктория Подсухина.





Выбор направления обучения требует вдумчивого подхода. Многие выпускники испытывают стресс — им приходится принимать решение, которое может повлиять на многие годы вперёд. Неопределённость, страх упустить шанс, давление со стороны родителей и сверстников только усугубляют тревогу. Однако системное планирование на год помогает снизить волнение и повысить шансы на поступление.





«Первым и ключевым шагом должно стать определение направления обучения. Не нужно ориентироваться лишь на престиж профессии или чужое мнение. Важно прислушаться к себе: какие предметы даются легче, что действительно интересно, в каких сферах хочется развиваться», — советует эксперт.

«Когда круг возможных вариантов определён, важно проанализировать перечень необходимых экзаменов. Как правило, это результаты ЕГЭ по двум‑трём профильным предметам. Подготовку откладывать нельзя — работу следует вести в течение всего года», — подчёркивает Подсухина.