Эксперт перечислила важные нюансы при подготовке к поступлению в ВУЗ
В начале 11‑го класса перед школьниками встаёт непростая задача: определиться с выбором вуза и выстроить план подготовки. От продуманности этого плана зависит не только успех на экзаменах, но и дальнейшая профессиональная траектория. О том, как подготовиться за год, в интервью 1 сентября «Известиям» рассказала преподаватель и руководитель регионального направления образовательной компании MAXIMUM Виктория Подсухина.
Выбор направления обучения требует вдумчивого подхода. Многие выпускники испытывают стресс — им приходится принимать решение, которое может повлиять на многие годы вперёд. Неопределённость, страх упустить шанс, давление со стороны родителей и сверстников только усугубляют тревогу. Однако системное планирование на год помогает снизить волнение и повысить шансы на поступление.
«Первым и ключевым шагом должно стать определение направления обучения. Не нужно ориентироваться лишь на престиж профессии или чужое мнение. Важно прислушаться к себе: какие предметы даются легче, что действительно интересно, в каких сферах хочется развиваться», — советует эксперт.
Для этого полезно пройти профориентационные тесты, пообщаться со студентами и представителями вузов на днях открытых дверей, изучить образовательные программы и требования абитуриентов. Уже в сентябре имеет смысл составить предварительный список из 5–7 вузов и направлений, которые кажутся наиболее подходящими.
При выборе университета стоит учитывать личные приоритеты и реальные возможности: форму и стоимость обучения, готовность к переезду, условия проживания, наличие стипендий и внеучебных возможностей. Рекомендуется подавать документы в несколько учебных заведений, чтобы иметь резервные варианты и повысить шансы на поступление.
Также имеет смысл изучать рейтинги вузов, которые отражают их научную репутацию и востребованность выпускников, и посещать дни открытых дверей и образовательные выставки, чтобы получить актуальную информацию напрямую от представителей университетов.
«Когда круг возможных вариантов определён, важно проанализировать перечень необходимых экзаменов. Как правило, это результаты ЕГЭ по двум‑трём профильным предметам. Подготовку откладывать нельзя — работу следует вести в течение всего года», — подчёркивает Подсухина.
Она рекомендует сочетать освоение нового материала с постоянным повторением уже пройденного. Нужно составить чёткое расписание занятий, включающее самостоятельную работу и, при необходимости, занятия на курсах или с репетитором.
Систематичность — один из главных факторов успеха. Заранее ознакомьтесь с правилами подачи документов в выбранные вузы, сроками экзаменов и дополнительными вступительными испытаниями, чтобы избежать паники в последние дни перед подачей заявлений.
Не стоит забывать и об олимпиадах: многие университеты предоставляют победителям и призёрам льготы при поступлении — от дополнительных баллов до приёма без экзаменов. Участие в них не только повышает шансы на поступление, но и служит проверкой собственных знаний.
Психологический настрой не менее важен. Подготовка к поступлению — это марафон, поэтому чтобы не выгореть, нужно правильно распределять нагрузку и не забывать про отдых. В расписание стоит включить хобби, встречи с друзьями и физическую активность. Обсуждение планов с родителями тоже полезно — их поддержка может оказаться важным ресурсом в этот период.
Надо быть готовым к корректировкам: в ходе подготовки может измениться представление о желаемой специальности или появятся более интересные предложения от других вузов. Это нормально — главное оставаться гибким и быстро адаптироваться к новым обстоятельствам.
