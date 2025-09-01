Воробьёв поздравил с Днём знаний учеников и педагогов Гимназии им. Примакова

01 сентября 2025, 11:12

оригинал Андрей Воробьёв (второй слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил торжественную линейку в Гимназии имени Примакова в Одинцовском округе и поздравил учащихся и учителей с Днём знаний. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.





В гимназии занимаются полторы тысячи детей из 51 российского региона: 1215 школьников и 285 воспитанников дошкольного отделения. Ребят будут учить 243 педагога, в числе которых победители и призёры профессиональных конкурсов.





«Давайте поприветствуем, прежде всего, наших первоклашек, которые сегодня впервые идут в школу. Я желаю, чтобы ваш путь получения образования, приобретения друзей успешно прошёл в этих стенах. Здесь прекрасные преподаватели, и я хочу поблагодарить Майю Отариевну Майсурадзе (директора гимназии — прим. ред.) и всю её команду за самоотдачу, вдохновение, которое вы несете в этой школе, в системе образования Подмосковья и России», — сказал Андрей Воробьёв.

«Сегодня здесь собрались ребята из 51 российского региона. Каждый из них пришёл в школу со своей традицией, энергией. В этом многообразии и есть наша сила. Я хочу пожелать всем продолжать двигаться вперед, достигать высоких результатов и поддерживать друг друга, чтобы делать этот мир лучше», — сказала директор Гимназии им. Примакова Майя Майсурадзе.