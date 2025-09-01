Воробьёв поздравил с Днём знаний учеников и педагогов Гимназии им. Примакова
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил торжественную линейку в Гимназии имени Примакова в Одинцовском округе и поздравил учащихся и учителей с Днём знаний. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В гимназии занимаются полторы тысячи детей из 51 российского региона: 1215 школьников и 285 воспитанников дошкольного отделения. Ребят будут учить 243 педагога, в числе которых победители и призёры профессиональных конкурсов.
«Давайте поприветствуем, прежде всего, наших первоклашек, которые сегодня впервые идут в школу. Я желаю, чтобы ваш путь получения образования, приобретения друзей успешно прошёл в этих стенах. Здесь прекрасные преподаватели, и я хочу поблагодарить Майю Отариевну Майсурадзе (директора гимназии — прим. ред.) и всю её команду за самоотдачу, вдохновение, которое вы несете в этой школе, в системе образования Подмосковья и России», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что в этом учебном году в школы Московской области идут 1 млн 110 тысяч ребят, и пожелал им всем успехов.
Гимназию им. Примакова открыли восемь лет назад. Последние пять лет это учебное заведение является абсолютным лидером подмосковного образования, а в этом году вышло на первое место общероссийского рейтинга школ (RAEX) в сфере «Социальные и гуманитарные направления».
«Сегодня здесь собрались ребята из 51 российского региона. Каждый из них пришёл в школу со своей традицией, энергией. В этом многообразии и есть наша сила. Я хочу пожелать всем продолжать двигаться вперед, достигать высоких результатов и поддерживать друг друга, чтобы делать этот мир лучше», — сказала директор Гимназии им. Примакова Майя Майсурадзе.Обучение в гимназии ведется по общеобразовательному и социально-гуманитарному профилям на двух языках – русском и английском. При поддержке президента России в рамках национального проекта «Образование» (теперь это нацпроект «Молодёжь и дети») здесь открыт центр подготовки к олимпиадам «Взлёт». Кроме того, в прошлом году на базе гимназии открыли Центр международного сотрудничества с ОАЭ. Партнёрами гимназии являются ведущие вузы страны, включая МГУ, МГИМО, МФТИ и ВШЭ.