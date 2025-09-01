Педагог назвала ключевые шаги для подготовки к поступлению в ВУЗ

01 сентября 2025, 16:56

Педагог Подсухина: выбирать профессию нужно по интересу, а не только по престижу

Фото: istockphoto / hxdbzxy

В начале 11-го класса перед выпускниками встаёт задача определиться с будущей профессией и вузом. От того, насколько осознанно будет выстроен год подготовки, зависит успех на экзаменах и дальнейшая профессиональная траектория, рассказала «Известиям» педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Виктория Подсухина.





По её словам, первым шагом должно стать определение направления обучения. Подсухина подчеркнула, что ориентироваться стоит не только на престижность профессии или мнение родителей, а прежде всего — на собственные интересы и сильные стороны.



«Важно прислушаться к себе: какие предметы даются легче, что вызывает искренний интерес, в каких сферах хотелось бы развиваться», — отметила она.