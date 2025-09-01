Педагог назвала ключевые шаги для подготовки к поступлению в ВУЗ
В начале 11-го класса перед выпускниками встаёт задача определиться с будущей профессией и вузом. От того, насколько осознанно будет выстроен год подготовки, зависит успех на экзаменах и дальнейшая профессиональная траектория, рассказала «Известиям» педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Виктория Подсухина.
По её словам, первым шагом должно стать определение направления обучения. Подсухина подчеркнула, что ориентироваться стоит не только на престижность профессии или мнение родителей, а прежде всего — на собственные интересы и сильные стороны.
«Важно прислушаться к себе: какие предметы даются легче, что вызывает искренний интерес, в каких сферах хотелось бы развиваться», — отметила она.В этом помогут профориентационные тесты, участие в днях открытых дверей, знакомство с учебными программами и общение со студентами. Уже в сентябре эксперт советует составить список из 5–7 вузов, учитывая личные приоритеты: форму и стоимость обучения, возможность переезда, условия проживания и дополнительные возможности. Подавать документы лучше в несколько университетов, чтобы повысить шансы на поступление.
При этом важно изучить перечень экзаменов и распределить подготовку на весь год, а не откладывать её на последние месяцы. Подсухина рекомендует сочетать самостоятельное обучение с занятиями на курсах или с репетитором, а также регулярно повторять пройденный материал.