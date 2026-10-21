Эксперт Петин рассказал, когда окна стоит перевести в зимний режим
Эксперт гипермаркета «Лемана ПРО» Николай Петин посоветовал проверить настройку пластиковых окон перед холодами. Регулировка прижима створки помогает сократить сквозняки и удержать тепло в квартире.
В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что фурнитура предусматривает три положения: летнее, зимнее и стандартное. При максимальном зимнем прижиме створка плотнее прилегает к раме. Универсальная настройка занимает промежуточное положение, а летом прижим ослабляют ради сохранности уплотнителя и притока воздуха.
Новым качественным окнам в первые годы эксплуатации обычно хватает стандартного режима даже в морозы, отметил Петин. Без явных признаков продувания менять параметры не нужно.
Оценить плотность закрытия можно с обычным листом бумаги. Его следует положить между створкой и рамой, затем закрыть окно. Если лист легко выходит, соединение недостаточно плотное. При хорошем прижиме бумага держится крепко. Проверку лучше провести в нескольких местах по всему контуру.
За регулировку отвечают цапфы, или эксцентрики, на торцевой части створки. На этих металлических элементах производители часто ставят риску либо точку. Метка, направленная наружу, указывает на летнюю позицию. Направление в комнату соответствует зимнему варианту. Для перехода между крайними положениями цапфу поворачивают на 180 градусов, а от стандартной настройки — на 90 градусов.
Эксперт призвал не прикладывать чрезмерную силу. Неосторожный поворот способен испортить механизм. Максимальный прижим нельзя оставлять на весь год: уплотнитель быстрее изнашивается, а нагрузка на фурнитуру растет. Если ручка после настройки закрывается слишком туго, соединение стоит немного ослабить.
Уменьшить утечку тепла помогут энергосберегающая пленка на стеклах и окна с подогревом. Петин подчеркнул, что сама регулировка занимает несколько минут и не требует специальных умений.
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