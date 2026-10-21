Эксперт Петин рассказал, когда окна стоит перевести в зимний режим

21 октября 2026, 07:44

Эксперт Петин: правильная настройка окон спасет от холода зимой

Фото: iStock/victorass88

Эксперт гипермаркета «Лемана ПРО» Николай Петин посоветовал проверить настройку пластиковых окон перед холодами. Регулировка прижима створки помогает сократить сквозняки и удержать тепло в квартире.