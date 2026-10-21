Раскрыт удачный момент для разговора о повышении зарплаты

21 октября 2026, 07:12

Экономист Шедько посоветовал просить прибавку к зарплате после успешного проекта

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Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько назвал подходящие поводы для разговора о зарплате. По его мнению, сотруднику стоит поднимать этот вопрос после удачного проекта, роста нагрузки или получения новых функций.