Раскрыт удачный момент для разговора о повышении зарплаты
Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько назвал подходящие поводы для разговора о зарплате. По его мнению, сотруднику стоит поднимать этот вопрос после удачного проекта, роста нагрузки или получения новых функций.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист добавил, что переговоры имеет смысл провести перед утверждением бюджета. В этот период руководство распределяет будущие расходы, включая фонд оплаты труда.
Главным доводом для работодателя станут измеримые итоги работы: выполненные планы, полезные для компании инициативы и расширение ответственности. Шедько советует заранее оценить уровень доходов на рынке для специалистов с похожим опытом и навыками.
Личные обстоятельства вряд ли повлияют на решение руководителя, считает экономист. Наличие ипотеки, финансовые проблемы или продолжительная работа в организации не говорят о ценности сотрудника для бизнеса.
При плановой индексации доход обычно растет примерно на 8–9%. Назначение на новую должность способно увеличить зарплату на 15–40%. При переходе в другую компанию прибавка часто достигает 10–20%, а отдельным специалистам предлагают на 20–30% больше прежнего дохода.
Чаще пересматривают оплату труда в IT, продажах, маркетинге, энергетике, финансах, медицине и общепите. На малых предприятиях сферы услуг, в сельском хозяйстве и ЖКХ возможности для заметного роста заработка ограничены сильнее.
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