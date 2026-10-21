Популярная у российских туристов в Турции платежная система скоро прекратит работу

21 октября 2026, 06:14

Популярный среди российских туристов в Турции сервис Letim закроется 30 ноября

Фото: iStock/Chalabala

Платёжная система Letim, популярная у российских туристов в Турции, прекратит работу 30 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу поддержки сервиса.