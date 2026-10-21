Популярная у российских туристов в Турции платежная система скоро прекратит работу
Платёжная система Letim, популярная у российских туристов в Турции, прекратит работу 30 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу поддержки сервиса.
Уже сейчас клиенты Letim не могут снимать наличные и переводить деньги на банковские счета в Турции — эти операции недоступны в рамках завершения работы системы. До 30 ноября включительно средства со счёта Letim можно потратить на онлайн- и офлайн-покупки или вывести на счёт в российском банке через приложение. После этой даты клиентам придётся обращаться в поддержку сервиса.
В последнее время многие россияне использовали Letim в качестве предпочитаемого цифрового кошелька: туристы пополняли баланс со своего банковского счёта, оплачивали товары и услуги в Турции, а также снимали деньги в банкоматах по QR-коду. При желании можно было оформить пластиковую карту.
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