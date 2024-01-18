Эксперт по безопасности Халилов: Резко прыгать в прорубь опасно для жизни

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Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов предупредил, что резкие прыжки в прорубь могут привести к остановке сердца.
«Ни в коем случае нельзя резко прыгать в воду. Я даже не говорю про то, что нельзя прыгать щучкой – даже солдатиком нельзя. Надо спускаться аккуратно по ступенькам, чтобы не было резкого перепада температуры. Потому что сердечко может не выдержать, может остановиться, и человек погибнет на месте. При этом, когда человек спускается, ступеньки бывают скользкими, поэтому очень важно не поскользнуться. Нужно аккуратно заходить в воду и аккуратно выходить», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.
Он также напомнил о необходимости купаться в специально подготовленных для этого местах. При этом, желательно убедиться, что на месте дежурят спасатели и медработники.
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