Педиатр Жильцов рассказал основные правила купания для детей в Крещение

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Педиатр НИКИ детства Антон Жильцов перечислил основные правила купания для детей в Крещение. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Заместитель главного врача по медицинской части НИКИ детства, врач-педиатр, инфекционист Антон Жильцов отметил, что в детском организме полноценно не сформирована система терморегуляции.
Он добавил, что очень важно разогреть ребенка перед окунанием в прорубь, например, провести разминку.
Кроме этого, подходить к проруби и спускаться в нее ребенок должен обязательно в сопровождении взрослого, а после обязательно его нужно растереть махровым полотенцем и напоить горячим чаем.
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«Для детей купание в проруби - опасная процедура, целесообразность которой взрослым следует тщательно обдумать. <…> Детей до 3 лет вообще не стоит окунать в холодную воду, максимум можно обтереть. <…> Не стоит заставлять и давить на детей более старшего возраста. Они должны принять решение окунаться или нет самостоятельно. При этом ребенок должен быть абсолютно здоров и хорошо знаком с закаливанием, например, с контрастным душем», — поделился Антон Жильцов.
Кроме этого, подходить к проруби и спускаться в нее ребенок должен обязательно в сопровождении взрослого, а после обязательно его нужно растереть махровым полотенцем и напоить горячим чаем.
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Мира Полтева