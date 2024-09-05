За лето в Подмосковье собрали 7,8 млн. рублей штрафов за незаконный сброс стройотходов

Фото: пресс-службе Минчистоты МО
В Подмосковье минувшим летом собрали 7,8 млн. рублей штрафов за незаконный сброс строительных отходов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве напомнили, что в регионе продолжается активная борьба с недобросовестными водителями, которые выбрасывают строительный и другой мусор рядом с контейнерами. В этом помогают установленные у контейнерных площадок камеры системы «Безопасный регион».
В Минчистоты напомнили, что утилизировать мусор нужно только в своём населённом пункте, заключив договор на вывоз отходов. Контейнеры в других поселениях рассчитаны на число проживающих там людей, так как их переполнение может привести к образованию незаконных свалок.
Штраф за выброс отходов из автомобилей в неустановленном месте может составить до 70 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. рублей для должностных лиц и до 200 тыс. рублей – для юрлиц.
Читайте также:
В Подмосковье стартует акция по сбору лишних яблок на переработку
Жителям Подмосковья рассказали, что делать с опасными деревьями
В Подмосковье к контролю за подготовкой домов к зиме привлекли 150 общественников
«По итогам лета в Московской области зарегистрировали 524 случая сброса мусора, 87 – это строительные и крупногабаритные отходы. Камеры фиксируют номера автомобилей, и водителям выписывают штрафы по упрощённой процедуре. Летом в Подмосковье наложили административные штрафы на сумму более 7,8 млн. рублей», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В Минчистоты напомнили, что утилизировать мусор нужно только в своём населённом пункте, заключив договор на вывоз отходов. Контейнеры в других поселениях рассчитаны на число проживающих там людей, так как их переполнение может привести к образованию незаконных свалок.
Штраф за выброс отходов из автомобилей в неустановленном месте может составить до 70 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. рублей для должностных лиц и до 200 тыс. рублей – для юрлиц.
Читайте также:
В Подмосковье стартует акция по сбору лишних яблок на переработку
Жителям Подмосковья рассказали, что делать с опасными деревьями
В Подмосковье к контролю за подготовкой домов к зиме привлекли 150 общественников
Лора Луганская