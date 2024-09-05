В Подмосковье стартует акция по сбору лишних яблок на переработку

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Акцию по сбору избыточного урожая яблок и бахчевых культур на переработку запустят в Московской области в понедельник, 9 сентября, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
«В августе в Подмосковье начался сезон яблок и бахчевых. В результате в СНТ и рядом с торговыми точками может возникать потребность в таре под нереализованную продукцию. Министерство приняло решение провести акцию «Сдай яблоки и бахчевые на переработку», основная задача которой — снизить объём сезонных пищевых отходов на контейнерных площадках региона и не допустить образования несанкционированных навалов», — рассказал зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.В рамках акции по всему Подмосковью установят более 77 брендированных ёмкостей для сбора избыточного урожая. Собранное отправят на корм животным и на удобрения в подмосковные фермерские хозяйства, а непригодные для этого растительные отходы переработают на промышленный компост.
Акция продлится две недели. Места расположения сбора отходов размещены на интерактивной карте.
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Лев Каштанов