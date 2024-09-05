В Подмосковье стартует акция по сбору лишних яблок на переработку

В Московской области работники коммунальных служб совершили покос на 16 672 объектах региона, а общее количество покоса достигло отметки в 75 690, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Работу выполняли около 15 000 сотрудников.

Участки, на которых больше всего покосили траву:

Сергиево-Посадский: 996

Балашиха: 864

Орехово-Зуево: 653

Работы производятся ручным способом с помощью косилок или механизировано с использованием навесного оборудования на тракторах МТЗ. Это зависит от местности проведения работ.

Покос очень важный элемент благоустройства, так как он выполняет ряд полезных функций:

Не допускает размножение вредителей в высокой траве;

Минимизирует аллергические реакции, которые вызывают сорняки;

Высокая трава накапливает намного больше пыли и мусора

Неокошенный газон больше склонен к высыханию и легко воспламеняется



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