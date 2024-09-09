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В Подмосковье разрешили не платить за вывоз ТКО с заброшенных участков

09 сентября 2024, 18:04
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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В Подмосковье теперь не нужно платить за вывоз отходов с бесхозных земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минчистоты. Ведомство разработало для жителей СНТ региона методические рекомендации по определению размера платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
«Мы выяснили, что сейчас практически во всех СНТ области существует большое количество бесхозных участков. Чтобы жители не платили по нормативу за несуществующий мусор, было решено определить правила исчисления ТКО. Теперь председатели СНТ могут обращаться в администрацию муниципалитета и исключать участки из расчёта за вывоз отходов», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Председатель обращается в администрацию муниципалитета. Проводится обследование участка на предмет наличия собственника. По результатам обследования составляется акт, который направляют региональному оператору. Тот последствии пересчитывает нормативный план.



В Минчистоты отметили, что по закону «Об отходах производства и потребления» договор на оказание услуг по обращению с ТКО должен быть у каждого садового товарищества. В противном случае предусмотрены штрафы.

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#снт
#подмосковье
#московская область
Около 60% украинцев утратили веру в улучшение жизни
Active Group: около 60% украинцев не верят, что реформы улучшат их жизнь
09 сентября 2024, 18:21

Фото: iStock/Mariia Skovpen

Около 60% граждан Украины не верят в то, что недавние перестановки в правительстве страны улучшат их жизнь. Таковы результаты опроса, проведённого украинской компанией Active Group.
Из опроса следует, что 58,8% украинцев убеждены, что качество управления страной после перестановок в правительстве не изменится, 4,1% убеждены, что ситуация только ухудшится, а 5,8% уверены в том, она станет значительно хуже.

В улучшение жизни при новых членах правительства верят 13,5% опрошенных. Ещё 17,8% затруднились дать ответ.

Отмечается, что опрос проводился в онлайн-формате 7 сентября. В нём принимали участие граждане 18 лет, которые заполняли анкеты с вопросами. В общей сложности в опросе приняли участие 600 человек. Теоретическая погрешность результатов не превышает 4%.

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#украина
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#опрос
#правительство
#изменения
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Озвучены дата и место прощания с Александром Масляковым
Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище 11 сентября
09 сентября 2024, 18:01

Фото: iStock/kzenon

Телеведущего, заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник из окружения экс-ведущего КВН.
Напомним, что Маслякова не стало вчера, 8 сентября. Он скончался на 83-м году жизни от неоперабельной опухоли в легких. С онкологическим заболеванием он боролся на протяжении двух лет.

Прощание с телеведущим состоится 11 сентября в концертном зале «Планета КВН», после чего он будет похоронен на одном из главных кладбищ столицы.

Масляков является основателем главного развлекательного шоу в советское и постсоветское время. Он вёл КВН с 1964 года. Телеведущему были вручены премия Тэффи и множество других государственных наград.

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Алаудинов высказался об инциденте с участием чеченцев в Анапе
Алаудинов раскрыл причины инцидента с участием чеченцев в Анапе
09 сентября 2024, 17:48

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Командир подразделения войск «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов прокомментировал инцидент в Анапе с участием уроженцев Чечни. Соответствующий 20-минутный ролик он опубликовал в своём Telegram-канале.
В ходе ролика он рассказывает о том, что двоих чеченцев задержали после драки в курортном городе. После этого следственным органам якобы дали установку «закрыть» фигурантов дела.

Однако, по словам Алаудинова, в конфликте участвовали не чеченцы, а мигранты.

В видео он сообщил, что драка была спровоцирована девушкой, с которой захотели познакомиться эти чеченцы. Она в грубой форме послала их, после чего другая находящаяся рядом женщина грубо высказалась обо всём чеченском народе и заявила, что они толпами бегут от «укропов».

После этого произошла драка, поводом для которой стало не только оскорбление конкретно этих жителей Чеченской республики, но и всего народа, а также чеченского подразделения ВС РФ.

Следователь, в свою очередь, говорит, что изберёт меру пресечения в виде заключения под стражу. Но Алаудинов уверен, что такое решение было принято исключительно из-за национальности фигурантов. Затем он задался вопросом о том, что чеченцы, может быть, вообще не считаются гражданами России, но просто не знают, что являются «второсортными», в то время как устроивших скандал русских женщин никто ни к чему не принуждает.

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#чечня
#анапа
#россия
#инцидент
#драка
#конфликт
#национальность
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Преподаватель Касьяненко назвала важные навыки работников в эпоху ИИ
Преподаватель Касьяненко: Важны цифровая грамотность и адаптивность
09 сентября 2024, 17:46

Фото: iStock/Userba011d64_201

Академический руководитель онлайн-магистратуры «Инженерия данных» ФКН НИУ ВШЭ Дарья Касьяненко заявила, что в эпоху внедрения искусственного интеллекта важными навыками для работодателей становятся цифровая грамотность, навыки коммуникации, адаптивность и готовность к постоянному обучению и самообучению.
«На первый план выходят способности специалистов анализировать, понимать суть информации, грамотно раскрывать проблему и аргументировать выбранные решения. Не менее важны знания сотрудников в области компьютерной безопасности, особенно в контексте работы с данными. Так, в компании не следует загружать конфиденциальную информацию в сервисы на основе ИИ», — прокомментировала в беседе с RT Касьяненко.

До этого сообщалось, что ИИ создал программу концертов для Недели современной музыки, которая будет идти в концертном зале «Зарядье» с 8 по 12 января 2025 года.

«Сочинения современных композиторов прозвучат в концертом зале «Зарядье» с 8 по 12 января. В исполнении камерного оркестра, творческого объединения, участников лаборатории для молодых композиторов «Открытый космос» и солистов. Программу концертов сформировал искусственный интеллект», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы концертного зала.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект сможет помочь найти потерявшихся домашних животных по фотографиям.

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#компании
#искусственный интеллект
#технологии
#работа
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Карусели Подмосковья привлекли почти 23 тысячи посетителей за неделю
09 сентября 2024, 17:44

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В Министерстве благоустройства Московской области озвучили данные о посещаемости каруселей в муниципалитетах за период с 2 по 8 сентября. За прошедшую неделю аттракционы привлекли внимание 22,89 тысячи человек.
Наибольшей популярностью пользовались карусели в следующих городах:
  1. Сергиев Посад — более 4800 посетителей;
  2. Ногинск — свыше 3500 человек;
  3. Коломна — более 3100 гостей.
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что эти карусели оснащены профессиональной стереоаудиосистемой и яркой иллюминацией, разработанными по уникальному проекту известного дизайнера Дениса Симачева.

Цель установки каруселей — разнообразить досуг жителей и туристов Подмосковья, предлагая современные аттракционы с комфортом и увлекательными развлечениями. Каждая карусель отличается оригинальным дизайном, создавая яркую атмосферу для посетителей всех возрастов.

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#михаил хайкин
#аттракционы
#досуг
#карусель
#подмосковье
#московская область
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В «Систему-112» в Раменском за две недели поступило около 16 тыс. обращений
09 сентября 2024, 17:34

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Почти 16 тысяч обращений приняла дежурная диспетчерская служба экстренных вызовов «Система-112» в Раменском городском округе за период с 26 августа по 9 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Всего поступило 15 тысяч 990 обращений. Большинство из них — 4609 — в медицинскую службу. Также было зарегистрировано несколько сотен вызовов полиции, пожарных и специалистов газовой службы», — говорится в сообщении.
По сбоям в ЖКХ поступил 201 вызов, из них водоснабжения касалось 32, отключений электричества — 72, пять звонков поступило по поводу неисправных лифтов и два — из-за упавших деревьев.

В округе за две недели произошло 29 пожаров, в них никто не пострадал, а в ДТП пострадали девять человек. Происшествий на железной дороге за указанный период зафиксировано не было.

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#раменский городской округ
#раменское
#система 112
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В Жуковском подвели итоги выборов в городской совет депутатов
09 сентября 2024, 17:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

С 6 по 8 сентября в Жуковском прошли выборы в городской совет депутатов VIII созыва, сообщает администрация городского округа Жуковский.
Выборы проводились в 12 избирательных округах, где выбирали по одному депутату от каждого округа. Мандаты среди партий распределялись в соответствии с количеством голосов, отданных за каждую из них.

Четыре политические партии преодолели необходимый порог в 5 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Это «Единая Россия» с 452 голосами (41,14 %), КПРФ с 2337 голосами (21,23 %), «Справедливая Россия» с 1425 голосами (12,94 %) и «Яблоко» с 855 голосами (7,77 %). Таким образом, было избрано 25 депутатов городского совета.

Наибольшее число голосов получили:

По пятимандатному избирательному округу № 1

1. Власова Марина Серафимовна («Единая Россия»)

2. Журавлев Сергей Станиславович («Справедливая Россия – Патриоты- За правду»)

3. Ковалёва Светлана Александровна («Единая Россия»)

4. Лебедев Виталий Вячеславович («Либерально-демократическая партия России»)

5. Шевцова Екатерина Александровна («Единая Россия»)


По пятимандатному избирательному округу № 2

1. Аниканов Александр Николаевич (самовыдвижение)

2. Гридунов Сергей Евгеньевич («Единая Россия»)

3. Гришин Николай Степанович («Коммунистическая партия Российской Федерации»)

4. Нестерюк Дмитрий Васильевич («Единая Россия»)

5. Рязанов Сергей Анатольевич («Единая Россия»)


По пятимандатному избирательному округу № 3

1. Агафонов Михаил Михайлович («Коммунистическая партия Российской Федерации»)

2. Акимов Сергей Викторович («Единая Россия»)

3. Горбунов Александр Александрович (самовыдвижение)

4. Козлов Денис Валерьевич («Единая Россия»)

5. Овчинников Дмитрий Русланович («Единая Россия»)


По пятимандатному избирательному округу №4

1. Агеев Константин Павлович («Коммунистическая партия Российской Федерации»)

2. Мехтиев Надир Агил оглы («Справедливая Россия – Патриоты- За правду»)

3. Рыбалова Виктория Викторовна («Единая Россия»)

4. Тарасов Леонид Юрьевич («Единая Россия»)

5. Тинис Ольга Николаевна («Единая Россия»)


По пятимандатному избирательному округу №5

1. Артамонов Алексей Евгеньевич (самовыдвижение)

2. Прохоров Юрий Вячеславович («Единая Россия»)

3. Самохвалова Дина Зейналовна («Единая Россия»)

4. Солодилин Александр Геннадьевич («Новые люди»)

5. Шагизиганов Альберт Фидаилевич («Единая Россия»)


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#россия
#голосование
#жуковский
#московская область
#депутаты
#совет депутатов
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Стало известно о появлении «мини-России» в Сербии
Reuters сообщило о появлении «мини-России» в Сербии
09 сентября 2024, 17:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Сербии остро ощущается присутствие россиян, прибывших после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года, несмотря на то, что в страну приехало намного меньше людей, чем, например, в Германию. Об этом сообщает агентство Reuters.
Журналисты агентства после бесед с местными чиновниками и эмигрантами пришли к выводу, что в Сербии сформировалась «мини-Россия», поскольку в стране появились принадлежащие россиянам медицинские и образовательные учреждения, клубы и рестораны. Также российские музыканты и комики выступают в клубах на русском языке, а художники представляют свои работы в принадлежащих россиянам галереях.

По данным МВД Сербии, с февраля 2022 по июль 2023 года более 30 тысяч россиян получили разрешение на временное проживание в Сербии. За это время граждане России открыли в стране 11,1 тысячи предприятий в различных отраслях.

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#сербия
#россия
#мвд
#россияне
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В Московской области к земельным услугам были подключены сервисы предварительной проверки
09 сентября 2024, 16:49

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Перед тем как воспользоваться услугами Министерства имущественных отношений Московской области, важно проверить наличие ограничений на оборотоспособность земельного участка. Для этого доступен электронный сервис предпроверки, который охватывает 9 различных земельных услуг ведомства, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Вы можете проверить участок на наличие ограничений по следующим услугам:
  • Перераспределение земель;
  • Предоставление земельного участка в аренду или собственность без торгов;
  • Установление соответствия вида разрешенного использования классификатору;
  • Отнесение земель, находящихся в частной собственности, к определенной категории;
  • Перевод земельного участка из одной категории в другую;
  • Установление сервитута на земельные участки Московской области;
  • Выдача разрешения на использование участка Московской области;
  • Согласование границ земельных участков, смежных с землями Московской области.
Ранее получение результатов государственных услуг занимало до 15 рабочих дней, но теперь жители Подмосковья могут проверить участок и получить справку о наличии ограничений всего за 2 дня.

Чтобы узнать о возможных ограничениях на земельном участке, необходимо зайти в раздел «Земля и стройка» на региональном портале госуслуг (РПГУ). Там выберите нужную услугу, укажите муниципалитет и введите кадастровый номер или координаты интересуемой территории. В автоматическом режиме вы получите доступ к сервису «градпроработка», где будут отображены ограничения данного участка или их отсутствие. Также на портале представлены подробные инструкции о том, куда обращаться при выявлении каждого из ограничений.

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#московская область
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