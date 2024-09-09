В Подмосковье разрешили не платить за вывоз ТКО с заброшенных участков

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье теперь не нужно платить за вывоз отходов с бесхозных земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минчистоты. Ведомство разработало для жителей СНТ региона методические рекомендации по определению размера платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
«Мы выяснили, что сейчас практически во всех СНТ области существует большое количество бесхозных участков. Чтобы жители не платили по нормативу за несуществующий мусор, было решено определить правила исчисления ТКО. Теперь председатели СНТ могут обращаться в администрацию муниципалитета и исключать участки из расчёта за вывоз отходов», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Председатель обращается в администрацию муниципалитета. Проводится обследование участка на предмет наличия собственника. По результатам обследования составляется акт, который направляют региональному оператору. Тот последствии пересчитывает нормативный план.
В Минчистоты отметили, что по закону «Об отходах производства и потребления» договор на оказание услуг по обращению с ТКО должен быть у каждого садового товарищества. В противном случае предусмотрены штрафы.
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Лора Луганская