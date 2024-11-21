Эксперт по безопасности рассказал, как не стать жертвой фишинга в Telegram

Мошенники не стоят на месте. Сейчас появилась информация о новой схеме — злоумышленники присылают пользователям Telegram сообщение на годовой премиум с подпиской в подарок. В сообщении содержится фишинговая ссылка, переходя по которой, жертвы отдают доступ к своему аккаунту и получают разные вредоносные программы.