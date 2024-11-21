Эксперт по безопасности рассказал, как не стать жертвой фишинга в Telegram

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Мошенники не стоят на месте. Сейчас появилась информация о новой схеме — злоумышленники присылают пользователям Telegram сообщение на годовой премиум с подпиской в подарок. В сообщении содержится фишинговая ссылка, переходя по которой, жертвы отдают доступ к своему аккаунту и получают разные вредоносные программы.
Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов в беседе с «Радио 1» сообщил, что мошенники активно эволюционируют по мере того, как пользователи становятся более осведомленными, как появляются новые средства защиты и мониторинга.
По словам специалиста, основные правила безопасности в сети — не торопиться и быть внимательным, договориться с людьми на личной встрече о кодовом слове.
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«Универсального рецепта для того, чтобы защититься от всех существующих и тем более будущих атак, нет. Это касается не только фишинга, но и антивирусной защиты, поэтому нужно просто придерживаться основных правил нулевого доверия в интернете — думать, действительно ли эта ссылка верная, переспрашивать. Сейчас для фишинга используются не только вредоносные ссылки, но и копируются аккаунты, то есть делается слепок цифрового профиля конкретного человека и создается его полная копия, от имени которой идут мошеннические предложения. Для этого не обязательно взламывать аккаунт человека», — рассказал эксперт.
По словам специалиста, основные правила безопасности в сети — не торопиться и быть внимательным, договориться с людьми на личной встрече о кодовом слове.
«Нужно как-то объяснить людям, которые хуже понимают в технике, что в интернете доверять никому нельзя, лишний раз нужно остановиться и подумать, не торопиться и не поддаваться эмоциям. В таких схемах мы всегда имеем дело с командой профессионалов, куда входят и технические эксперты, которые разрабатывают непосредственно вредоносные программы, и психологи, которые разрабатывают схему заблуждения пользователей. Все фишинговые ссылки имеют разный вид: установка новых программ, получения бонусов, опросов», — подчеркнул эксперт.
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Анастасия Бондарева