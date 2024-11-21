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В Сбере рассказали, в чём заключается сила аферистов

Сбер: аферисты пользуются гибридными схемами для обмана жителей РФ
Фото: iStock/ NanoStockk

Фото: iStock/ NanoStockk

Аферисты воздействуют на жертв гибридным способом. Они объединяют традиционные методы манипулирования с цифровыми технологиями и от такого подхода процесс обмана превращается в «кибермистификацию», поделился директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в рамках конференции «Безопасность клиента на первом месте».
«Сила мошенников в том, что они первыми полностью овладевают сознанием жертвы, входят в полное доверие, используя методы социальной инженерии. Сейчас эта история все более усложняется, фактически превращаясь в «кибермистификацию», когда одновременно с традиционными психологическими способами воздействия используются цифровые сервисы», — подчеркнул Сергей Велигодский.

Представитель Сбербанка обратил внимание, что нужно оперативно реагировать на действия аферистов и опережать их в коммуникациях и в технологиях защиты.



Мошенники могут использовать дипфейки (фальшивые изображения и голос) для реализации стандартных сценариев — так они входят в доверие к людям. У Сбербанка есть технология, позволяющая выявлять дипфейки. Она автоматически находит и предотвращает действия аферистов.

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