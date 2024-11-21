В Сбере рассказали, в чём заключается сила аферистов

Аферисты воздействуют на жертв гибридным способом. Они объединяют традиционные методы манипулирования с цифровыми технологиями и от такого подхода процесс обмана превращается в «кибермистификацию», поделился директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в рамках конференции «Безопасность клиента на первом месте».