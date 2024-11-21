Раскрыты основные схемы мошенников в Telegram

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Мошенники используют разные информационные поводы в Telegram, чтобы заманить своих жертв на фишинговые страницы, через которые затем крадут аккаунты. Об основных схемах аферистов рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско. По его словам, основная задача мошенников в самом мессенджере — привести человека на фишинговый сайт, для чего используются различные предлоги.
«Злоумышленники используют самые разные информационные подводки для того, чтобы убедить жертву перейти на фишинговую страницу, на которой потребуется ввести номер телефона, пароль и код из SMS от аккаунта в мессенджере. Такими подводками могут быть онлайн-голосования, например за детский рисунок, подписание петиции, получение премиум-подписки и множество других информационных поводов», — пояснил он в беседе с «Известиями».Когда аккаунт оказывается в руках мошенников, они делают все для извлечения из него максимальной выгоды — скачивают все фотографии, переписки и файлы, а также рассылают сообщения с просьбой одолжить денег или со ссылками на те же фишинговые страницы.
Основным принципом цифровой гигиены эксперт назвал отказ от предоставления ключевой информации на сторонних ресурсах. Нельзя передавать логины и пароли от соцсетей, коды двухфакторной аутентификации. Следует даже отказаться от озвучивания этой информации в реальной жизни, в разговорах с незнакомцами.
Вураско посоветовал проверять точный веб-адрес сайтов через поисковик, чтобы не попасться на страницы-двойники, а также постоянно обновлять антивирусные приложения.
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