Раскрыты основные схемы мошенников в Telegram

Мошенники используют разные информационные поводы в Telegram, чтобы заманить своих жертв на фишинговые страницы, через которые затем крадут аккаунты. Об основных схемах аферистов рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско. По его словам, основная задача мошенников в самом мессенджере — привести человека на фишинговый сайт, для чего используются различные предлоги.