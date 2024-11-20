Прокуратура Москвы рассказала о новом виде мошенничества

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Мошенники представляются налоговиками и предлагают своим жертвам задекларировать средства, чтобы потом их похитить, пишет ТАСС, ссылаясь на московскую прокуратуру.
«Мошенники используют новую «легенду»: представляются сотрудниками налоговых органов и под предлогом декларирования денежных средств, похищают их», — прокомментировали в ведомстве.В прокуратуре добавили, что пенсионерку по новой схеме обманули на 2,3 миллиона рублей. Злоумышленник позвонил женщине, узнал, что она держит дома деньги и сказал, что незадекларированные средства якобы изымут налоговики, чтобы задекларировать. Тогда же курьер аферистов забрал деньги и дал договор-фикцию. Женщина раскрыла обман, когда внимательно прочла документ.
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