25 ноября 2026, 19:50

El Confidencial: Центральную роль у долгожителей играют личные контакты

Фото: iStock/SeventyFour

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер призвал отказаться от трех вещей по примеру долгожителей. Об этом сообщает издание El Confidencial.