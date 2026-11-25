Эксперт по долголетию призвал отказаться от нескольких вещей по примеру долгожителей
Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер призвал отказаться от трех вещей по примеру долгожителей. Об этом сообщает издание El Confidencial.
Специалист отмечает, что долгожители избегают ультрапереработанную еду и предпочитают натуральные, свежие продукты. Бюттнер подчёркивает важность такого подхода к питанию.
Кроме того, долгожители не зависят от автомобилей и активно используют пешие прогулки для поддержания физической активности в течение дня, пояснил эксперт. Они также не увлекаются социальными сетями, отдавая предпочтение личным контактам. Бюттнер считает, что живое общение оказывает положительное влияние на физическое и психическое здоровье.
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