Россиянам развенчали миф о влиянии веса на изменение фигуры
Изменения в фигуре не всегда сопровождаются изменением веса. Об этом сообщили эксперты издания Health.
Специалисты утверждают, что человек способен одновременно сжигать жир и наращивать мышечную массу, при этом его вес может оставаться практически неизменным. Это явление обусловлено различной плотностью тканей: мышцы занимают меньше пространства, чем жир, при одинаковом весе. В связи с этим эксперты отмечают, что при сохранении массы тела объем может уменьшаться, а одежда становится свободнее.
Для мониторинга этих изменений рекомендуется использовать умные весы, оснащенные функцией биоимпедансного анализа, который позволяет определить соотношение жира и мышечной массы. Однако стоит учитывать, что результаты таких измерений могут варьироваться в зависимости от уровня жидкости в теле и других факторов. Дополнительную информацию можно получить, измеряя окружность талии, тогда как стандартный индекс массы тела может оказаться недостаточно информативным, подчеркивают специалисты.
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